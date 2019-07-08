要不要臉？國民黨臉書發這種文 公然攻擊罷韓店家

2019-07-08 18:05

首次上稿 17:05

更新時間 18:05

〔即時新聞／綜合報導〕「中國國民黨台北市第四區（中山大同）黨部」臉書粉絲專頁，今（8）日下午竟公然發文調侃遭韓粉騷擾的高雄煎餅業者「廣德家」，並以性歧視言論、性傾向惡質攻擊店家，囂張行徑引發網友擷圖存證，怒轟「國民黨滾出台灣」。

「中國國民黨台北市第四區（中山大同）黨部」臉書粉絲專頁發文表示：「你們知道罷韓店家《廣德家》為什麼專賣『香蕉煎餅』嗎？經店家公開出櫃表示『喜熊與肉壯』這才發現，原來他真的只吃『香蕉』！」

藍營小編刻意將關鍵詞彙標記引號，對店家進行惡劣攻擊，引發眾怒後就刪文，並將臉書粉專關閉；在「2020吳敦義黨主席粉絲團」中，被發現1篇內容相同的貼文。

此事立刻被各大臉書粉絲專頁轉貼，引發廣大網友湧入「中國國民黨 KMT」臉書粉絲專頁洗板，要求藍營涉事小編出面對店家公開道歉，也有網友支持店家提告，更有網友提到「這是性霸凌沒錯」、「爛透了的國民黨！」、「刪文就沒事喔？不用道歉？」、「 好奇怪喔為什麼第四區的粉專關了？出了什麼事情嗎？是有說了什麼噁心的話嗎？還是做了什麼惡質的事？」

稱「吃香蕉是好事」 吳敦義粉絲團發文「澄清」

「2020吳敦義黨主席粉絲團」指出：「同性戀應受尊重，同性戀不丟臉，何況是引用臉書及推特公開資訊，同婚專法已通過，本粉專立場，支持多元成家，吃香蕉是好事。」

該粉專還提到，「本粉專為非官方之個人成立粉專，政治立場為正藍鷹派，為避免困擾，已向臉書官方正式更名申請為《2020藍鷹粉絲團》歡迎舊雨新知一起來戰鬥！同志萬歲！虎太喜熊！1450繼續崩崩崩」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法