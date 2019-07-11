深藍老媽考慮改挺蔡英文？名主持人曝關鍵人物是「她」！

2019-07-11 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕即將到來的2020總統大選成為全民茶餘飯後的議題。對此，寰宇電視台主持人范琪斐表示，她「一向很藍」的母親，居然考慮要投給民進黨爭取連任的總統蔡英文。范琪斐也透露「蔡英文2020如果當選，林鄭月娥是MVP」，香港引渡條例修法對台灣選民的影響遠超過她的預期。

范琪斐10日晚間在臉書粉專「范琪斐的美國時間」PO文指出，她一向很藍的老媽，竟突然說想投給蔡英文。這也讓日前採訪過蔡英文的范琪斐忍不住問，「是因為我專訪蔡英文嗎？我都還沒決定吔！」不料老媽只冷回：「你想太多，是因為香港」！

老媽的回答，讓范琪斐不禁表示，蔡英文2020如果當選，林鄭月娥是MVP。她也說，香港引渡條例修法，對台灣選民的影響，真的是「遠超過我的預期」。

對此，網友也紛紛在粉專留言表示「難得開明的老人家」、「媽媽真是睿智」、「所以林鄭是犧牲自己守護台灣？」、「這些國際事件就像一面照妖鏡，明眼人絕對能分辨」、「中國一直都是蔡英文總統的最佳助選員啊」、「我家也有親戚對反送中感到震驚，原本鐵藍的，最近開始說，親共的不怎麼好了！」、「林鄭真的莫名助攻」、「難怪黃之峰說林鄭是台獨之母」。

不過也有部分網友氣憤地說：「我不支持妳了」、「取消訂閱」、「不發落（Follow）妳了」、「你最近的發言有夠奇怪的」。

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