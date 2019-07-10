LSE地球儀台灣不劃入中國 外交部肯定：彰顯台海現狀

2019-07-10 10:50

〔記者呂伊萱／台北報導〕倫敦政經學院（LSE）地球儀爭議落幕，校方近期在台灣和巴勒斯坦旁加註星號，但維持「台灣」與「中國」不同顏色的設計，也仍以首都形式標註台北。外交部今天對此表示，LSE校方此決定，既尊重藝術家原創作品的精神，也彰顯台海的現狀事實，外交部深表肯定。

倫敦政經學院（LSE）校內一座「反轉的世界」地球儀公共藝術，因藝術家將「中國」與「台灣」分開呈現，引發中國留學生抗議爭議。

LSE校方4月時找來學生代表召開會議，一度決定屈服「一中原則」，請藝術家把台灣塗上和中國一樣的顏色、拿掉「中華民國（台灣）」，並將原本以首都形式標記的台北改為城市，引發軒然大波，包括我駐英代表處抗議、外交部長吳釗燮致公開信與許多英國議員關切。

校方與藝術家近日針對地球儀進行微調，其中維持「台灣」與「中國」不同顏色的設計，也維持以首都形式紅方點標註台北，並在台灣和巴勒斯坦旁邊加註星號。同時在地球儀豎立告示牌，表示LSE歡迎有不同觀點的人進行相互尊重的辯論。

外交部今天說，對於倫敦政經學院決定維持該裝置藝術將台灣和中國標為不同顏色，外交部表示歡迎與肯定。

外交部說，數個月來，英國國會友人、學者專家及社會意見領袖等，持續透過不同方式呼籲校方維持該作品原樣。外交部長吳釗燮也於4月5日致公開信函LSE校長Dame Minouche Shafik，呼籲校方切勿屈從中國的政治施壓與霸凌。外交部對於英國各界友人的關心與支持表示由衷感謝。

外交部也說，我國樂見LSE校方決定維持該藝術作品原貌，另以立牌說明該地球儀並不代表LSE校方針對任何領土或邊界的背書，而未作誤導國際視聽的不當調整。外交部認為，LSE校方此一決定，既尊重藝術家原創作品的精神，也彰顯台海的現狀事實，外交部深表肯定。

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