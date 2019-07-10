蔡英文母校藝術品爭議 校方未將台灣劃入中國

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統母校、倫敦政經學院（LSE）校內一座地球裝置藝術引發爭議，校方近日進行調整，將台灣和巴勒斯坦加註星號，並且在旁邊豎立告示牌，表示對於全球重大議題有不同觀點的人，可以進行相互尊重的辯論。
倫敦政經學院在3月下旬為一裝置藝術「反轉的世界」（The World Turned Upside Down）揭幕，地球上將「台灣」與「中國」塗上不同顏色，並註記「中華民國（台灣）」字樣，也以紅點標記首都台北，引起中國學生抗議，要求將作品進行修改。
校方屈服於「一中原則」，計畫將台灣塗上和中國一樣的顏色、拿掉「中華民國（台灣）」，並將原本以首都形式標記的台北改為城市，引起台灣留學生連署抗議，連署人數超過8000人。
《中央社》報導，倫敦政經學院近期針對地球儀進行微調，在台灣旁邊加註星號，國名與顏色並未更動。而在耶路撒冷的爭議部分，把耶路撒冷從紅色方格改為代表一般都市的白色圓點，並加上原本沒有標示的「巴勒斯坦」，且在旁邊加註星號。
校方還在地球儀旁邊豎立告示牌，告示牌上指出，在倫敦政經學院，對於全球重大議題有不同觀點的人，可以進行相互尊重的辯論。顛倒的世界是沃林格的作品，是他在2019年對於這個世界的詮釋。當中特定的邊界、顏色以及地名，並不代表校方對於任何領土或邊界的法律定位意見，當中許多邊界具有爭議，藝術家已在部分爭議部分用星號標註。
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英國倫敦政經學院（LSE）近期對地球儀公共藝術品進行微調，在台灣旁邊加註星號，國名與顏色並未更動。（中央社）
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英國倫敦政經學院（LSE）的地球儀公共藝術品引發爭議，校方把耶路撒冷從代表首都的紅色方點改成代表一般城市的白色圓點，並加上巴勒斯坦及星號標註。（中央社）
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國倫敦政經學院（LSE）的地球儀公共藝術品引發爭議，校方近期進行微調，並在旁邊豎立告示牌。（中央社）