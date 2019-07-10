蔡英文母校藝術品爭議 校方未將台灣劃入中國

2019-07-10 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統母校、倫敦政經學院（LSE）校內一座地球裝置藝術引發爭議，校方近日進行調整，將台灣和巴勒斯坦加註星號，並且在旁邊豎立告示牌，表示對於全球重大議題有不同觀點的人，可以進行相互尊重的辯論。

倫敦政經學院在3月下旬為一裝置藝術「反轉的世界」（The World Turned Upside Down）揭幕，地球上將「台灣」與「中國」塗上不同顏色，並註記「中華民國（台灣）」字樣，也以紅點標記首都台北，引起中國學生抗議，要求將作品進行修改。

校方屈服於「一中原則」，計畫將台灣塗上和中國一樣的顏色、拿掉「中華民國（台灣）」，並將原本以首都形式標記的台北改為城市，引起台灣留學生連署抗議，連署人數超過8000人。

《中央社》報導，倫敦政經學院近期針對地球儀進行微調，在台灣旁邊加註星號，國名與顏色並未更動。而在耶路撒冷的爭議部分，把耶路撒冷從紅色方格改為代表一般都市的白色圓點，並加上原本沒有標示的「巴勒斯坦」，且在旁邊加註星號。

校方還在地球儀旁邊豎立告示牌，告示牌上指出，在倫敦政經學院，對於全球重大議題有不同觀點的人，可以進行相互尊重的辯論。顛倒的世界是沃林格的作品，是他在2019年對於這個世界的詮釋。當中特定的邊界、顏色以及地名，並不代表校方對於任何領土或邊界的法律定位意見，當中許多邊界具有爭議，藝術家已在部分爭議部分用星號標註。

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