中國學生叫囂 小英母校屈服一中

2019-04-04

倫敦政經學院地球裝置藝術 台灣被迫與中國塗同樣顏色

〔記者呂伊萱／台北報導〕蔡英文總統母校、倫敦政經學院（ＬＳＥ）校內一座地球裝置藝術，將「中國」與「台灣」分開呈現，引發中國留學生抗議。ＬＳＥ校方昨召開會議後，屈服於「一中原則」，將請藝術家把台灣塗上和中國一樣的顏色、拿掉「中華民國（台灣）」，並將原本以首都形式標記的台北改為城市。

原本標記首都的台北改為城市

ＬＳＥ三月下旬為一裝置藝術「反轉的世界」（The World Turned Upside Down）揭幕，「反轉的世界」是一個倒轉的巨型地球雕塑，由校友捐贈二十萬英鎊（約八百萬台幣）打造而成。地球上將「台灣」與「中國」塗上不同顏色，並註記「中華民國（台灣）」字樣，也以紅點標記首都台北。中國留學生怒不可遏，認為情感受到傷害，致信校方要求立即更改。

校方為回應中國留學生訴求，在倫敦時間三日上午召開會議，台灣留學生得知後也要求參與會議，並發起維護主權連署聲明。該會議最後召集學生會成員、兩名中國代表和一名台灣代表，以及亦有爭議的巴勒斯坦和以色列代表，一同討論處理方式。

學生代表黃立安沮喪地說，校方列出幾個選項，其中一個是保持現狀，也是台灣留學生的立場，但在場多數代表都認為擺在公共空間多少代表學校立場，要以聯合國地圖為主，再補充其他意見表達。

校方將立主權領土爭議說明牌

會議決定，未來藝術家將更改作品，將台灣顏色塗上和中國一樣的顏色，並將原本以首都形式標記的台北改為城市形式，拿掉「中華民國（台灣）」字樣。黃立安說，校方理解爭議的存在，提出將在「反轉的世界」前面擺一個說明牌，說明有些地方具有主權、領土爭議。

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