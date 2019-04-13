倫敦政經學院藝術品爭議 經濟學人：中國留學生成角力工具

2019-04-13 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦政經學院（LSE）的地球儀公共藝術品因把台灣和中國標為不同顏色，衍生外交爭議。目前校方對藝術品是否須修改一事尚未定論，「經濟學人」報導指出，近年來英國大學的中國留學生數攀升3倍多，成為中國政府和校方角力的工具，此事尚看校方是否有意願抵抗中國。

據「經濟學人」報導指出，中國留學生成為中國政府和英國大學角力的工具；英國全國大學生聯合會（National Union of Students）國際學生辦公室于音波（Yinbo Yu）表示，到英國唸大學「對中國學生來說挺划算」。因英鎊在2016年脫歐公投後劇貶，增加學生到英國求學的動機，光去年就有7萬6425名中國留學生前往英國，過去10年，英國的中國留學生數攀升3倍多，

該報也指出，中國大使館曾要求牛津大學副校長李察遜（Louise Richardson），禁止讓曾擔任末代港督的牛津大學名譽校長彭定康（Chris Patten）出訪香港，更威脅要減少中國學生入學；位於寧波的諾丁罕大學（University of Nottingham Ningbo）的外籍副校長司馬輝（Stephen Morgan），也疑似因批評中共19大而被解除管理職。

倫敦政經學院的學生有高達68％比例來自國外，其中11％來自中國。目前校方對藝術品是否須修改一事發表聲明：「這個藝術作品應呈現聯合國的劃界，但目前沒有反映出我們對聯合國劃界的理解。我們正在徵詢各方意見，考慮是否修改，尚未達成最終決定。」

不過，倫敦國王學院劉鳴煒、中國研究院（Lau China Institute）主任布朗（Kerry Brown）表示，校方正面臨重要考驗，端看他們是否有意願抵抗中國。

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