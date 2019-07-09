鍾小平倒戈 王世堅：柯集團「失意政客聯盟」會擴大

2019-07-09 20:44

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨台北市議員鍾小平宣布退黨、倒戈挺台北市長柯文哲，引發話題。不過，「柯黑」議員王世堅今天受訪時批評，這些附和柯文哲的政治人物，完全是為政治利益結合、沒中心思想與核心價值，根本是「失意政客聯盟」；鍾小平充其量恐被柯文哲利用，搞不好柯P感覺離民意越來越遠，最後鳴金收兵。

王世堅說，可預見未來柯集團「失意政客聯盟」擴大，因為全國各地都有沒通過國民黨、民進黨區域立委初選的人，有些人甚至不敢參加初選，但心裡躍躍欲試，如今各政黨這些人一定會集合在一起，括親民黨人士、民進黨邊緣人、時代力量出走的人，拼湊出雜牌軍，演得很高興，但台灣選民素質高，豈可容許這樣政治勢力擴張？

他說，即便是泛藍中華民國派，現在台灣人對主權意識越來越濃厚，會無法接受柯集團的作為，尤其台北、上海雙城論壇，柯文哲被拆穿假直播，而且比起國民黨總統參選人韓國瑜、郭台銘，柯文哲的言論更凸顯其不可能捍衛台灣主權，已是典型「中共金孫」，不惜「穿紅內褲賣台求榮」，前總統馬英九與中共交流也要遮遮掩掩，且對口不是國台辦這種九品芝麻官，柯文哲卻跟這個矮化台灣的單位對話。

王世堅說，柯文哲原本已被大眾冷落兩、三週，如今要透過「失意政客聯盟」竄起。

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