嗆國民黨高層沒捍衛主權 鍾小平退黨挺柯P

2019-07-09 12:58

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨台北市議員鍾小平倒戈挺台北市長柯文哲，今早還宣布退黨，鍾稍早發布影片，指有2理由他做出重大決定宣布退出國民黨，包括中共總書記習近平提到九二共識幾乎等於「一國兩制」、香港反送中事件中，國民黨高層的卻噤若寒蟬；為何支持柯文哲？則是要拉下總統蔡英文，捍衛中華民國，讓這國家繼續存在。

他提到，當習近平提到「九二共識」幾乎等於「一國兩制」的時候，國民黨沒有人任何人出來捍衛中華民國主權，「有位領導者說『習近平說中國人不打中國人』，但我們國民黨高層沒有一位說中國人也不要為難中國人」；鍾說：「我是中華民國派，捍衛主權是非常重要的事」。

鍾小平表示，我們應該支持反送中，國民黨高層卻噤若寒蟬，依然沒有捍衛中華民國主權，這就是黨的領導沒有方向感，沒有辦法捍衛中華民國權益，這和他意見相左。

談到為何支持柯文哲？鍾小平說，國民黨內鬥嚴重領導無方，不管誰出來選總統，都是極大內傷、遍體鱗傷而被提名，其實一對一打是不過總統蔡英文，因蔡掌握國家機器；所以他只有一個信念，支持柯文哲打敗蔡英文，捍衛中華民國，讓這國家繼續存在。

鍾小平強調，他會以無黨參選北市第五選區立委，中正、萬華未來寄託給前立委林郁方、時代力量立委林昶佐，是緣木求魚，只有年輕有幹勁的他，可以救起萬華，希望中正區可以超越大安，萬華重拾以前繁榮、光榮，讓萬華有大建設，人民過好日子。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法