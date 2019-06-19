化身恰吉 王世堅拿刀衝出狂喊：市長在哪裡？

2019-06-19 20:46

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員王世堅被稱為「台版恰吉」，《恰吉》近日重新翻拍，片商今晚邀請王世堅出席首映會，他在電影院拿著道具刀衝出，大喊「市長呢？市長在哪裡？市長在哪裡？不是說要來嗎？」引起現場觀眾大笑。

經典恐怖電影《恰吉》重返大銀幕，不少粉絲相當期待，沒想到片商大搞噱頭，竟找王世堅幫忙宣傳，成功引起熱烈討論。《恰吉》首映會今晚在西門町樂聲影城舉辦，現場有大批粉絲搶著和王世堅拍照，高喊「王世堅加油！」讓王世堅相當難為情，不斷傻笑。

在電影院現場，王世堅還躲在舞台背板內衝出來，拿著道具刀大喊「市長呢？市長在哪裡？市長在哪裡？不是說要來嗎？」引起現場觀眾大笑，「回議會再算清楚，現在看電影先」，王世堅出場後也笑著和大家小聊，當初帶妻子看《恰吉》第一集首映會，才會讓感情升溫的趣事，隨後開始放映電影。

王世堅受訪時說，恰吉和他都是好人，恰吉包裝盒上面寫「好人娃娃」，上面還特別標示「他希望成為你最好的朋友。」至於是否覺得自己哪裡和恰吉像？王世堅說：「恰吉是好人，只是他被惡靈上身，我是被職務上身，我擔任的職務需踏上質詢台，我就變得很兇惡，但基本上我和恰吉有小不同，我是對好人好、對壞人壞，因擔任議員監督市長是必要的職務，所以議員是必要之惡，請大家包容我的惡。」

至於台北市長柯文哲的父親柯承發要王世堅不要再罵人，他則說，對不起柯爸柯媽，自己很尊敬他們，「他們是我們的長輩，對我任何批評監督我都接受，但是因為我職務在身，所以公事公辦，我希望市長不要對不起柯爸柯媽，他們年事已高，應該含飴弄孫。」

被問到柯文哲和恰吉誰比較可怕？王世堅說，恰吉可愛多了，恰吉是被上身後才變兇惡，不是隨時隨地都兇惡，而自己是踏上質詢台才會變得兇惡。

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