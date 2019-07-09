超巧！信封遭韓粉偷拍 受害車主就是前澎湖縣長高植澎兒子

2019-07-09 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕有名經營洗車場的韓粉，在清理車子時發現「罷韓行動」的信封，竟然直接拆開來看還PO上臉書，引發爭議，巧合的是，遭到洗車場韓粉老闆偷拍信封的受害車主，爸爸就是前幾天因遭到韓粉出言侮辱，提出告訴的前澎湖縣長高植澎。

綜合新聞報導，這名受害車主的「罷韓行動」信封遭到一名洗車場韓粉老闆直接拆開來看，再公開信的內容到臉書上，而洗車場老闆還囂張表示「不想洗你的車，因為你要罷我韓總統」，受害車主在今（9）日下午現身，表示基於「愛與包容」，將不會提出告訴。

巧合的是，原來這名車主的爸爸就是前澎湖縣長高植澎，而父子兩人都遇上了「韓粉糾紛」，日前高植澎才因遭到楊姓女韓粉辱罵「混蛋」、「丟臉」、「不是女人生的」，憤而提出妨害名譽罪告訴，並到警局做完筆錄，沒想到才過幾天高植澎兒子的罷韓信封也遭到洗車場韓粉老闆偷拆，引起不少討論。

許多網友看了超傻眼，紛紛留言表示「一定要告到底，不能放棄」、「怎韓粉都是這種上新聞的」、「韓粉最近負面新聞真的很多...」、「社會亂源」、「萬安果然是先知」。

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