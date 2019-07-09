看地圖秒懂韓國瑜住家 鄉民點出「離開高雄寶地」

2019-07-09 12:23

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜上任後，居住地點始終成謎，經媒體踢爆後，證實韓國瑜在左營高鐵旁租了間50坪的房子，「高雄好過日」協會透過地圖分析韓國瑜租屋處和高鐵、市府等地的地緣關係，認為左營租屋處是「韓國瑜選總統的最佳地段」，也是一個「離開高雄」的好地點。

「高雄好過日」協會指出，從台北、到林園、再到左營，韓國瑜三遷重點並不是房子價錢，而是他精挑細選的「地緣政治」戰略地位。為什麼租在左營？原因很簡單，這是高雄離台北、離雲林、離台灣其他地方最近的地方。

協會表示，原本官邸的位置並不是亂蓋的，在尖峰時段，開車到四維市政中心只要6分鐘（順暢時4分鐘），到鳳山行政中心只要9分鐘，就算臨時有意外事件，也能很快的進駐市府處理。

然而，韓國瑜租屋處的大樓，上下班時往返四維、鳳山兩處均要約半小時（假設韓導換車完全不需要時間），是官邸的3至5倍之久，若有重大災難發生，甚至不一定來得及趕到市府；與之對比，韓租屋處離高鐵站只有約700公尺，開車3分鐘，走路不到10分鐘就能抵達，也就是一個「離開高雄」比「去高雄市政府上班」還要方便的地點。

協會認為，韓為了經常出席造勢等全國活動，會見權貴高層密室協商，左營的位置是最方便的基地；而全國來朝見韓的各路樁腳，要秘密集會進出也相對方便，可以說，這位置處理市政不便，要選總統，高雄沒有更好的地段了。

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