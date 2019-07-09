嗆「去死」韓粉婦人FB貼文道歉：不要再罵我了

2019-07-09 11:21

〔記者黃良傑／高雄報導〕到鹽埕知名煎餅店嗆「去死」的楊姓女韓粉，今天清晨在FB貼文坦言罵「去死吧」，自認不應該口出穢言做出不好的示範，再次的跟台灣所有好朋友們說聲「真的很抱歉」，認為自己不該口出穢言，做出不好的示範，卻仍堅稱自己被媒體霸凌，網友回應商家才被韓粉霸凌，希望她真心道歉。

韓粉楊女在鹽埕知名煎餅店嗆罵「去死」，引起網友們批評，但也有韓粉跟進到店內，質疑店家漏開發票，甚至有人在該店FB留言「斷胳膊斷腳」、「燒店」等恐嚇字眼，而遠自外地來高市買煎餅，非高雄市籍的正妹，沒有罷免韓國瑜的資格，也被波及遭韓粉嗆罵，儘管楊女否認「去死」不是罵人的，只是情緒沒有控制好。

罵「去死」的韓粉楊女FB說明當天帶台北下來的朋友去高雄玩，結果誤觸到民進黨的人開的甜品店，覺得自己被設計羞辱了，但雖然被受騙又被店家侮辱，因很生氣才會有暴怒的情形發生，這三天電視一直播報她的負面新聞，覺得被媒體霸凌，但自覺再怎樣也不該口出穢言，做出不好的示範，因此，在FB上向她的好朋友們表示歉意。

楊婦發文表示，自己並沒有政治色彩，而且長年沒有投票的人，去年因為親眼看到韓國瑜選高雄市市長時，單槍匹馬的到高雄（深綠）四處鞠躬拜票，深深的打動了我的心，韓國瑜市長是我從未見過這麼謙卑的市長候選人，所以她決定一直堅定支持韓國瑜市長，「我只是一個家庭主婦，只求安居樂業、平凡的過日子就好」。

韓粉楊婦還提及省籍情結，指高雄在民進黨執政這30年來，眷村外省人是沒有說話權的，她感到心裡非常的不平衡，但是少數服從多數情況下一直沒去投票，因為沒有讓我佩服的人選，我寧願廢票，最後她還留下一句「不要再罵我了」，會聽韓國瑜市長的話「愛與包容」。

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