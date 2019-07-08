口業造不停！飆罵「去死」女韓粉 過去曾嗆挺同「人渣」

2019-07-08 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕自稱「外省第二代」軍眷子弟的楊姓女韓粉6日受高雄市長韓國瑜號召到高雄市觀光，卻因不滿反韓言論公開發飆，對煎餅店內一名女學生飆罵「去死」，事情曝光後受到各界譴責，但這不是她第一次公開飆罵、侮辱，她5日就曾在臉書砲轟挺同方「該死的人渣」。

楊姓女韓粉6日在高雄一家煎餅店嗆一名女學生要「去死」，但這不是她第一次口出狂言，過去就曾在今年4月時，在前澎湖縣長高植澎的臉書中，辱罵高植澎「混蛋」、「您不是女人生的」、「丟臉」，被高植澎委託律師提出妨害名譽罪告訴。

楊姓女韓粉7月5日在臉書上分享了2004年的新聞影片，大嗆「蔡英文會害死中華民國的下一代喔，要死了」，還在公開社團「韓國瑜總統青年後援會」中有人分享的2004年新聞影片連結下方，要「蔡英文政府下台」，送「韓國瑜進入中華民國總統府」，接著砲轟挺同方「丟臉」、「該死的人渣」、「你媽媽的老臉都丟臉丟光了」等不堪入目的字眼，引發爭議。

許多網友看到後覺得相當憤怒，紛紛留言表示「沒有文化跟常識都是很恐怖的，不要秀下限好嗎！」、「性平教育不能等」、「有你們這些韓粉才是亂源吧」、「阿姨這是什麼時候的新聞拜託你看一下好不好」、「您老人家真的很丟臉」、「你們才會害死臺灣的下一代」、「2004跟2019都隔多久了，忘了吃藥嗎？」、「無知」。

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