成立「100億身心障礙人士保險基金」 郭台銘：我3秒決定

2019-07-09 11:27

〔記者陳柔蓁／台北報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘，今（9）日針對身心障礙人士保險基金的規劃招開記者會，以100億元為初期基金，讓公益性質的保險公司對所有需要的人提供保險：「他們來找我，我3秒決定！」

郭台銘說，身心障礙人士保險這不是慈善事業，是基本人權，是社會正義問題，健康大產業不一定是賠錢產業，他們來找我，我3秒決定，政府有《身心障礙者權利施行法》不夠，要政府真的去做，他們要的是人權，又認為這說不定是大賺錢的生意，因台灣身心障礙者有117萬人。

郭台銘並痛批，蔡英文政府說他有多重視身心障礙者人權，卻沒有施行。又針對每項郭提出的議題，都做出不痛不癢的回應，只強調「有做事」但事實上沒解決問題，能解決的方法很多，有這麼難嗎？

郝充仁說明，目前台灣身障者面臨拒保的嚴重問題，根據統計，2018年，每一個人擁有將近2.5張的保單，但過去五年，身心障礙人士僅有0.1張，這和我們全國人民的平均投保率有著25倍的巨大落差。

台灣公義聯盟理事長鄭龍水說：「我們是保險的孤兒，向金管會的漠視提出抗議，117萬身障人口，納保的不到十分之一，保額還僅50萬，這只能支付喪葬費，被拒保時。」並質問：「金管會有沒有依法懲處拒保的保險公司？」

郭台銘強調「117萬的人」，在他的眼裡就是「117萬個家庭」，因為國家施政的消極，使他們成為保險制度下的孤兒。

郭台銘認為，應該要成立專門的「身心障礙人士保險基金」，以100億元為初期基金，讓公益性質的保險公司對所有需要的人提供保險。

首位身心障礙立法委員徐中雄表示，郭台銘能看見百萬身障者的期待和需求，令他非常感動。他98年以立委身分想買第一張保險，連郵局都因他的身心障礙身分被委婉拒絕，他回到立法院處理這件事，協商、協調後勉強弄出一張危險保險，還不是完全針對身心障礙者：「我不要求被特殊化，希望我想買就買的到，現在金管會說不得無故拒絕，但保險公司將本求利。」

郭台銘重申，若要徹底解決身心障礙人士的風險管理之規劃，必須要繞開現有的商業機制，另立合理的模式處理，方能解決問題。

關於「100億身心障礙人士保險基金」財源，郭台銘表示，這是一次性的100億，像團保公約形式，規劃一、從社會福利政策或公益彩券，二、現在很多社福預算有沒有被充分利用？應適當調撥，三、從健康大數據賺錢。

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