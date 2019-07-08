不捨蘇揆遭抹黑 外交官：難找比他更懂人情義理的政治人物

2019-07-08 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌出席告別式的影片遭抹黑，引爆假新聞的爭議，警政署立刻澄清這則假新聞，蘇揆也痛批，用逝者名義來操作抹黑，對往生者不敬。對此，外交官劉仕傑感嘆，蘇揆對民間社會的人情義理、親疏運作之瞭解，台灣的政壇裡也許找不到太多更深刻、更知道儀節民情的人。

昨網路上謠傳一則蘇貞昌出席殉職鐵路警察李承翰告別式的影片，其實蘇貞昌根本還沒去過李承翰靈堂，李承翰也還未出殯；警政署立即大動作澄清，強調完全是有心人士移花接木惡意詆毀，蘇貞昌也痛批，用逝者名義來操作抹黑，對往生逝者非常不敬，也說明畫面中擲筆是家鄉習俗讓災厄「斷根」之意。

對此，劉仕傑在臉書表示，他對「紅白帖」一開始是猶豫的，認為婚喪喜慶是很私密個人的場合，尤其是喪禮告別式，直言「自己都不喜歡在告別式看到不認識的政治人物了，跑這個行程真的有必要嗎？」

劉仕傑說，但有一日他改觀了，有次他出席了辦公室同事的親人告別式。「向亡者鞠完躬後我轉向右邊跟家屬致意。我看見那位同事，於是趨前用雙手緊緊握著他。我喚著他的名字，請他節哀。他幾乎當場痛哭失聲，抱著我不放，一直跟我說謝謝。他旁邊的親人鼻酸了，我眼眶也紅了。」

他說，現在終於知道為什麼政治人物要跑紅白帖。從那次開始，只要有人放白帖給他，他一定會過去，「選舉當然要講究各種戰術，但參與政治的初衷，應該是參與人民的生活，知道百姓的喜怒哀樂，了解他們的需求」。因此出席告別式是一個很重要也很嚴肅的場合。

對於蘇貞昌被抹黑一事，劉仕傑認為，蘇揆出身屏東，是一位從政多年、而且從台灣省議員跟屏東縣長一路選上來的政治人物，他對民間社會的人情義理、親疏運作之瞭解，台灣的政壇裡也許找不到太多人比他更深刻、更知道儀節民情。

劉仕傑說，但今天有人為了政治算計，選擇用消費蘇院長、這位屏東鄉親跟鐵路警察李承翰的方式來進行抹黑。「如果主謀出於藍營，那真得很可恥。如果出於中共之手，那著實教人義憤填膺，因為敵人瞄準台灣社會的人情軟肋伺機下手，挑起不安並擴大猜忌。」

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