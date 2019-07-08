被韓國瑜嗆「該吃藥」高市府前秘書長列6點重砲反擊！

2019-07-08 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選民調今（8日）開跑，高雄市長韓國瑜接受媒體專訪，不斷砲轟民進黨政府，更直接嗆聲高雄市政府前秘書長陳瓊華，表示「衝經濟她不爽，要吃藥了」。

陳瓊華6日在臉書上無奈表示，韓國瑜團隊的快閃行動「無恥賤踏、玩弄」高雄，不做好公共工作，也不承擔，卻選擇做網紅，接著火力全開，憤怒砲轟「港都沒有要快閃，是韓網紅團隊快閃、快離開高雄」。

韓國瑜今天接受媒體專訪，說陳瓊華的言論是「螞蟻心，活在自己世界」，並囂張回覆陳瓊華「衝經濟她不爽，該吃藥了」。

陳瓊華接著也在臉書上列出6點向韓國瑜呼籲，她直言嗆韓「不是來旅遊觀光的人在踐踏高雄的美好建設，是你這個團隊在賤踏高雄」，大嘆韓沒來之前，高雄人就歡迎所有旅遊、觀光、投資，但韓來了之後，卻以各種名義把整個城市當選舉的造勢舞台。

陳瓊華強調，哪裡的觀光會用Dress Code號召遊客來做意識型態拚場，而不同意韓的就是「摧毀民主，唱衰高雄」，這不是獨裁什麼是獨裁？

陳瓊華接著針對韓國瑜的「該吃藥了」言論表示，「林鄭月娥不也這樣說上街反對她的200萬香港人」，而歷史上的獨裁政權，也會說反對的人「病了」、「要吃藥」，然後送院囚禁、毀人一生，指控韓是在威脅，並怒轟韓真的「太可怕」。

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