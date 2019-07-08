朱立倫自認禁得起檢驗 籲韓、郭該自我省視

2019-07-08 09:43

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選民調今晚開跑，國民黨總統初選參選人朱立倫今召開記者會對外強調，他禁得起檢驗，不怕「緋聞」、「抹紅」、「海外事業」等攻擊手段，綠營質疑不了他，他是民進黨最怕的對手，期待其他黨內同志也該自我檢驗，不要讓民進黨撿到便宜，贏初選、輸大選。

國民黨總統初選今晚將開始為期一週的民調作業，朱立倫將在本週連3天召開記者會加強論述力道，衝刺民調，今天首場記者會，朱立倫指出「禁得起檢驗的最好」，強調他有「經驗」、「政績」與「操守」3項優勢，是民進黨質疑不了的，民進黨最怕的對手就是他。

朱立倫也指出，民進黨選舉時最喜歡使用的「緋聞」、「抹紅」與「海外事業」等攻擊手段，每一項他都禁得起考驗。因為他很年輕就進入政壇，過去為了選舉，有人拍攝「非常光碟」抹黑他，最後都證明是子虛烏有，抹黑的人也被法院判刑定讞。朱立倫說，他從來沒有婚外情，過去沒有，未來也不會有。

至於民進黨最常用的招術就是「抹紅」，扣人「傾中賣台」的帽子，朱立倫說，他捍衛中華民國的獨立自主，聲援華人世界的民主自由，從來不管北京高不高興。朱更暗指鴻海前董事長郭台銘，強調他沒有龐大的事業在大陸，沒有瓜田李下、利益迴避的問題。

朱立倫強調，民進黨今晚要準備灌票的對象，絕對不是國民黨最強的候選人，政治工作需要經驗，他當選可以第一天就上手，不會完全不了解或跟事實差距太遠，這是財富買不到的，「錢可以買得到很多東西，但絕對買不到20年經驗」。

朱立倫說，選舉就像抄家一樣，祖宗十八代每一個小事情會被放大100倍，沒有的事情都有可能無中生有，他經歷6次大選，如果去查一下就清楚他經歷多少各類抹黑、抹黃、抹紅，但一次次後都證明他禁的起檢驗。

朱立倫認為，民進黨不會在國民黨初選時出手，因為綠營希望國民黨推出一個「最好打的候選人」。但是就算初選不打，民進黨大選也一定會打，國民黨不能讓民進黨撿到便宜，千萬不要「贏了初選、輸了大選」。朱也呼籲不只是他，所有參選人同志也應自我省視。

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