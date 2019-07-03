朱立倫聊政見會 評郭董看逐字稿「很有趣」

2019-07-03 11:17

〔記者黃欣柏／台北報導〕前新北市長朱立倫今接受廣播節目專訪，對於日前參加國民黨總統初選國政願景發表會時點名高雄市長韓國瑜太緊張、鴻海前董事長郭台銘太短，朱今透露自己只有準備大略的稿子，而郭董的稿子完全是逐字稿，當天郭正好坐在他旁邊，翻稿翻到11分鐘左右突然說「沒有了」，讓他覺得有點有趣。

主持人鄭麗文問到，朱立倫雖然已經是老鳥，但如果稿子只有大綱，時間難道都要現場控制嗎？對此朱立倫表示，這是因為他對政策非常嫻熟，畢竟他過去擔任公職差不多20年，包括立委、桃園縣長、行政院副院長、新北市長跟國民黨主席，而且他自己在臉書直播就講了27集。

對於國民黨內百家爭鳴，鄭麗文提到，朱立倫其實是所有人中最早宣布參選總統的，當時沒有人想到剛當選市長的韓國瑜會出來選總統，很多人說拱韓就是為了卡朱，讓本來在國民黨內民調第一的朱被擠開，而且不只韓國瑜，後來連郭台銘也來了，這種情況下朱在發表會上仍一派輕鬆，希望他分享一下心路歷程。

對此朱表示，簡單來說就是「到底是為了自己還是為了台灣」，如果是為了自己，得失心就會非常重，而他是覺得台灣栽培他20年，非常感恩大家給他機會，因此去年12月25號他離開公職後，大家對他有這樣的期待（選總統），他不能說不，但他只有全力以赴的決心，並沒有捨我其誰的懸念。

朱提到，他原本在黨內的民調都是第一，最大的變化是在農曆過年期間，當時民調加入台北市長柯文哲「三腳督」，他與柯在伯仲之間，這時就有人說朱立倫不能穩贏，要找韓國瑜才會穩贏。

另外朱也打趣表示，不過這幾天國民黨支持者的心情可能會好一點，因為最近連續兩個民調，蔡英文的民調都被打回原形，朱、韓、郭3個國民黨主將的民調都贏蔡。

朱立倫還提到，首次政見會當天，他要求支持者都要穿KMT（國民黨）的制服，但旁邊郭粉都穿「老虎軍團」，韓粉也都穿「韓國瑜鐵衛軍」，進去的時候還聽說韓粉、郭粉兩邊吵起來，當天的氣氛很尷尬，所以後來他就跟主席吳敦義講，以後通通都要穿國民黨的衣服，因為大家是一個團隊，如此壁壘分明，不知道7月15日（初選結果出爐）之後要怎麼辦。

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