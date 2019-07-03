公懲會審理違法兼職案 朱立倫為管中閔抱屈

2019-07-03 11:40

〔記者林良昇／台北報導〕台大校長管中閔涉違法兼職昨赴司法院公懲會，以「政治迫害」自稱，國民黨總統初選參選人朱立倫今為管中閔抱屈，認為管被「公審」，遭民進黨迫害，只有民進黨下台，才是維護民主法治的唯一希望。

朱立倫今在臉書發文表示，管中閔昨天被公懲會公審，「令人看了非常痛心。」管唯一「做錯」過的事，大概就是曾在國民黨當政務官。當選了校長，民進黨千方百計地想除之而後快，先後動用了立法權、行政權、監察權追殺，而唯一不配合的考試院，被民進黨提案要把考委人數刪成3人。3任教育部長因此下台，但民進黨仍不覺悟，現在，輪到司法出場。

朱立倫認為，公務員能不能投稿、領稿費，早已有相關函釋。管中閔說的沒錯，這就是深文周納、羅織入罪。他不斷強調，「不要輕忽蔡總統連任的決心」，不是說民進黨有多厲害，而是當民進黨掌控國家機器的時候，確實是會用無所不用其極的手段延續政權。

朱立倫指出，蔡英文和民進黨上下口口聲聲捍衛民主，但實際上做的，卻都是反民主，護權力。從管中閔的事情可以看出來，民進黨只要稍微得勢，就不會放過任何迫害對手、打擊政敵的機會。

朱立倫呼籲，國民黨上下都應該覺悟。做為唯一能和民進黨抗衡的大黨，國民黨才是守護民主、法治的希望。而唯有團結的國民黨，才能對抗無所不用其極，濫用國家機器到極致的民進黨。所有支持民主與法治的人，都應該唾棄民進黨和蔡政府的作為。民進黨下台，才是維護民主法治的唯一希望。

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