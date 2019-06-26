點評韓國瑜像哪個金庸角色？朱立倫：韋小寶

2019-06-26 10:59

〔記者林良昇／台北報導〕前新北市長朱立倫今早參觀金庸武俠特展，表示自己最喜歡喬峰，而蔡總統有女魔頭的感覺，像周芷若﹔高雄市長韓國瑜雖自比為令狐沖，但朱認為，韓像韋小寶，鴻海前董事長郭台銘則像「白眉鷹王」殷天正。

在昨晚高雄的首場國民黨總統初選國政願景發表會後，朱立倫今至台北參觀參觀金庸武俠特展，在參觀結束後受訪，被問到自己和政壇其他人人物像哪個金庸角色？朱立倫說，他喜歡喬鋒，因為喬峰為了國家、為了宋遼的和平，付出很多，犧牲很大，但他回到家都跟太太開玩笑，說他很像郭靖，因為回到家都聽黃蓉的，太太比較精明幹練，比較大聲一點，很多男生回到家都變郭靖。

對於蔡總統像哪個角色，朱立倫想了一下才說，蔡英文以前比較文青一點，現在好像「女魔頭」的感覺，比較像周芷若，以前滿善良，現在比較像獨裁者。

而其他黨內總統初選對手，朱立倫認為，韓國瑜比較像韋小寶，還滿可愛的，口若懸河，很會講話﹔郭台銘則比較像天鷹教主殷天正，事業有成，創了教派，但願意出來犧牲。

朱立倫也批評蔡總統，在這幾年對民主的破壞，對獨立機關的介入，還把公投關進鐵籠中，這都是非常遺憾的，對香港「反送中」我們強調堅持民主自由，但我們自己還破壞民主的話，「那總統不就變成周芷若嗎？」

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