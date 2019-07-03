退將、政務高官禁參與中國政治活動 列管2700人

2019-07-03 19:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院今天三讀通過「兩岸人民關係條例」部分條文，明定政務副首長或少將以上人員退休後，不可參與中國相關政治活動，而有妨害國家尊嚴行為，違者最重可剝奪月退俸、領一次退者最高處新台幣1000萬元罰鍰。陸委會估計，列管人數約2700人。

陸委會強調，面對中國大陸持續不斷對台的負面統戰分化作為，政府必須基於兩岸關係特殊性，對現、退離職公務員及軍職人員赴陸，作必要的強化管理，這次修法對一般國人，均不會產生影響，也不影響多數退離職人員赴陸從事一般性交流活動，同時亦可避免因交流失序而影響國家整體利益。

陸委會指出，修正草案對退離職人員赴陸許可管制期間，從現行原則3年，修正為至少3年，原服務機關只能增加、不能縮減。此外，增訂許可管制期屆滿後申報制度，對於從事涉及重要國安、利益或機密業務人員，仍得要求其赴陸前及返台後，應向原服務機關申報，相關申報對象、期間、程序等，由內政部定之。

陸委會表示，對曾任國防、外交、大陸事務或與國安相關機關政務副首長以上人員，或少將以上人員，及情報機關首長，由於這些對象是指標性人員，參與中國大陸黨政軍相關機關舉辦的慶典或活動，有妨害國家尊嚴行為，將受罰。對於違法個案認定，須經原服務機關會同國安局、內政部、法務部及陸委會等相關機關組成審查會審認。

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