陸委會：參與一國兩制起草委員會 違法

2019-02-24

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國家領導人習近平年初提出「習五條」，邀請兩岸各黨各界討論「一國兩制台灣方案」，已有台灣的親中團體上月在台北召開座談會，據傳，下月中國舉辦全國人大與政協「兩會」後，涉台部門將廣邀台灣學者及各界人士到中國研討。陸委會昨強調，台灣民眾、團體與政黨若參與「一國兩制台灣方案」相關組織就違法。

違反兩岸條例最重罰50萬 可連續處罰

新黨主席郁慕明在習近平提出「一國兩制台灣方案」後，率先表態願赴中進行政治協商，陸委會主委陳明通日前點名警告郁慕明，「不要輕易以身試法」。陸委會重申，政府不允許未經授權到中國協商與簽署政治協議，也不得加入由中國黨政軍所成立的相關組織。

陸委會解釋，以香港實施一國兩制為例，過去「香港基本法」起草階段，曾組織起草委員會與諮詢委員會，若台灣人加入「台灣基本法」與「一國兩制台灣方案」相關的起草委員會，就違反「兩岸人民關係條例」第三十三條之一，可處十萬元到五十萬元罰鍰，且可連續處罰。陸委會將密切注意下月召開的兩會，是否有「台灣基本法」等相關草案提出。

包括勞動黨、中華兩岸和平發展聯合會、夏潮聯合會等多個台灣親中團體，上月十五日在台北舉辦兩岸和平發展論壇，就此「習五條」進行研討，據中國官媒「新華社」報導，夏潮聯合會評議長許育嘉表示，「島內愛國促統力量應當積極塑造『一國兩制』的想象和形象，向島內民眾宣導，以爭取最大民意」。

除親中團體在台舉辦論壇外，據傳，中國各涉台部門最近一個多月已召開多場座談會，在全國兩會結束後，將邀請台灣各界參與討論兩制台灣方案，對象會先鎖定台灣學界。據分析，目前在中國的台商雖表態支持「九二共識」，但還未有人站出來呼應「一國兩制」，台灣的學者也仍在觀望。

陸委會指出，在台灣召開相關座談會屬言論自由，政府會注意其背後是否有對岸支持。至於台灣學者、團體或個人到中國大陸參加座談會或研討會，須視事實樣態認定，政府會依據會議主辦單位、主題、形式與討論內容，以及會中發表的言論來判定。不過，若個人或團體未經政府授權，簽署涉及公權力或政治議題的協議，則違反「兩岸條例」規定。

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