蘇揆拍板 兩岸簽政治協議須國會雙審議與人民公投

2019-03-28 11:50

〔記者李欣芳／台北報導〕為建立台灣民主防衛機制，行政院長蘇貞昌今天主持院會，拍⁬板陸委會提報修正兩岸人民關係條例，會後並由陸委會主委陳明通進行說明，修法草案中明定兩岸間簽署政治協議，要經國會「雙審議」和人民公投的高門檻程序，強化政治議題協商的民主監督機制。

陸委會提出的兩岸人民關係條例修正草案中，新增第5條之3，草案明定，涉及政治議題的協議，行政院應在協商前90日，向立法院提出協議締結計畫及憲政衝擊影響評估報告；締結計畫經全體4分之3立委同意，才能開啟簽署協議之協商。

草案明定，負責協議的機關要依締結計畫進行談判協商，並適時向立法院報告。若立法院認為雙方談判無法依照締結計畫進行時，得經全體立委2分之1以上決議，要求終止協商；行政院判斷雙方無法依締結計畫進行時，也應終止協商，並向立法院報告。

負責協商的機關依締結計畫完成協議草案談判後，草案也明定，應在15日之內經行政院會決議報請總統核定，總統核定後15日內，行政院應主動公開協議草案完整內容，並送立法院審議；立法院應就協議草案內容及憲政及重大政治衝擊影響評估，舉行聽證。

草案明定，立法院會審查協議草案，經全體立委4分之3出席、出席立委4分之3同意後，再由中選會辦理全國性公民投票，有效同意票超過投票權人總額之半數者，協議草案通過，經協議機關簽署、換文後，呈請總統公布生效。

蘇貞昌表示，面對中國近年不斷對台政軍施壓、統戰分化、經濟利誘，嚴重威脅台灣國家安全與發展，政府有責捍衛國家主權，必須為維護國人自由民主人權的生活方式，建立更堅實的民主防護網，這也是台灣人民一致的要求。

蘇揆說，這次修法，針對兩岸政治議題協商談判，明定必須由行政院向立法院提出協議締結計畫，在開啟協商前及締約後，都須經過修憲高門檻的要求，以修憲門檻的國會雙審議，再加上公投程序，來落實談判公開透明、國會監督及人民參與。此外，也明定主權國家地位與自由民主憲政秩序之毀棄或變更，不得作為政治議題談判及協議的項目。

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