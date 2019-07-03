吳斯懷罵民進黨「不信任國軍」他批：是人民不信任你

2019-07-03 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今日三讀通過「兩岸人民關係條例」部分條文，規定少將以上者，退休後不得參與中國相關政治活動。陸軍退役中將吳斯懷批評民進黨「不信任國軍」，「人渣文本」周偉航評論，不是民進黨不信任國軍，「是台灣人不信任你。」

吳斯懷等32名退休將領2016年赴中參加「孫中山誕辰150週年紀念活動」，席間聆聽中國國家領導人習近平演講，唱中國「國歌」時更起立致敬，引起台灣輿論撻伐，促成今日《台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸人民關係條例）》修法。

據《中央社》報導，吳斯懷表示，修法通過後會遵守，但立法動機有問題，代表民進黨不信任國軍，不但羞辱退休及即將退役的將領，此舉讓現役國軍如何效忠國家？這顯然是不成熟、針對性的獨裁式修法。

報導指出，吳斯懷認為這項修法違反民主國家「不立法限制特定族群言論、行動自由」的概念。吳說，總統蔡英文曾說過「沒有人需要為自己的認同而道歉」，目前「台獨」是台灣顯學，難道「支持統一」就是犯罪了？

對此，筆名「人渣文本」的輔仁大學助理教授周偉航發文批道，支持統一不是罪，統派中也有人是「反攻大陸殺共匪」，但吳斯懷是「跑去乖乖坐著聽共匪講話」，諷刺國軍月會的時候，「你們這些老猴都沒坐這麼正吧」。

周偉航也說，這項修法不代表民進黨不信任國軍，而是「台灣人不信任你（吳斯懷）」。

網友們對此回應，「怎麼有那個臉，認為自己值得信任」、「蔣中正批示：應即槍決可也」、「照他們反『反送中』的邏輯~你沒犯罪怕什麼呢？」、「吳斯懷你不是支持統一，你是支持投降」、「是不信任沒有錯阿」、「不用道歉啊～只是叛國而已」、「現役國軍最痛恨這種舔共老學長」。

立法院三讀修正通過「兩岸人民關係條例」部分條文，明定曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關的政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體所舉辦的慶典或活動，而有妨害國家尊嚴行為，最重可剝奪月退俸，領一次退者最高處新台幣1000萬元罰鍰。

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