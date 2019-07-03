湖南正義教師遭槍殺滅口 警方竟稱「交通意外」

2019-07-03 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南懷化市新晃縣近日爆出「校園操場埋屍案」引發民眾關注，近日另1起17年前的舊案「李尚平槍殺案」，湖南省公安廳宣布將介入調查，加大查案力度。

綜合中媒報導，中國湖南益陽市教師李尚平曾撰文舉報全鎮635名教師被當地政府私自扣減工資，文章被媒體曝光。2002年4月26日下午5點半左右，李尚平被人發現倒在離家300公尺的路旁，頭部遭人從嘴巴開槍，鮮血淋漓，後腦有個像漏斗般的大洞，半邊臉塌陷。

李尚平妻子表示，在丈夫遇害前，約4月中旬，有次李尚平心情莫名低落，對她說：「也許有天，我會在一種『不明不白的狀況下死去』」，沒想到說完這些話的幾天內，他就遭槍殺身亡。

2002年赫山交警大隊的交通警察和法醫宣稱李尚平「死於交通意外」，在家屬的強烈抗議和質疑下，才改成歹徒對著李的嘴巴開槍，子彈從嘴角穿過大腦，屬故意殺人，並定調為「搶劫案」。李尚平的姐姐表示，案發後多年來，父母經常找公安詢問案情進展，但對方始終回「沒有找到有價值的線索」，本來已經不抱希望了，目前聽到專案組將指派刑事偵查專家指導破案工作，又重燃一點希望。

湖南益陽警方2日上午接受《澎湃新聞》採訪時宣稱，外界描述這次的行動為「重啟調查」，這個說法有誤，17年以來警方一直在偵辦李尚平槍殺案。

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