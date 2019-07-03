初選落敗能不能好好當市長？韓國瑜這樣回被罵爆

2019-07-03 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（3）日接受專訪，被問到若國民黨初選民調沒過，是否要脫黨出來參選？是否會好好做高雄市長？韓國瑜對此表示，「你聽清楚，我是平常心，我願意去承擔這個重責大任，如果需要我扛」；此言論被網友罵爆。

韓國瑜今早在台北流行電台（POP Radio）接受藍營名嘴黃暐瀚專訪，黃問：「如果（國民黨初選）沒有過，那就是衝康，是衝康的話就脫黨出來參選，你有這種想法嗎？還是說現在這是假議題，你根本沒想過？」，韓國瑜回答：「你聽清楚，我是平常心，我願意去承擔這個重責大任，如果需要我扛。」

韓國瑜說：「如果民眾沒有讓我出線，民調沒過，我想做沒辦法，我一定要把高雄市建設得好，這是我對高雄市民的承諾，如果民眾覺得『韓國瑜你一定要出來挑更重大的重責大任』的話，我也願意出來扛，就是如此，所以整個一連串這幾個月來，我一直講被動、被動、被動，我從來沒有主動過。」

臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」貼出韓國瑜受專訪消息，不少網友留言指出「真的不知道在公三小。繼續去騙外縣市草包含粉吧」、「先把市政做好卡實在啦！老是講一些有的沒的，只會讓市民看破手腳」、「他是不是忘了一件事，高雄只想請他滾蛋」、「整篇看來都是謊話加夢話，出一張爛嘴而已」。

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