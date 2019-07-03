最後一場政見說明會開跑前 郭台銘先戰年金議題

2019-07-03 15:45

〔記者陳柔蓁／台北報導〕中國國民黨總統初選，第三場國政願景電視政見說明會，將於今（3）晚舉行，主題聚焦經濟、財政、環境和能源，但郭台銘下午提前發出聲明，再對年金議題發出論述，認為年金即將破產，否則不必急忙拿軍公教開刀，蔡英文總統雖說政府兼顧「財政平衡」、「經濟發展」及「照顧人民」，但信用早已破產，郭台銘認為，年金改革應以開源優先。

郭台銘說，面對中華民國負債問題的示警，蔡英文總統只能以政府在「財政平衡」、「經濟發展」及「照顧人民」這3件事上是齊頭並進的，宣稱政府是有財政紀律，國家財務處理相當穩健的空話，我ㄧ直強調所有年金即將面臨破產，這才是人民的憂慮，如果情況不嚴重，為何需要處理軍公教年金，破壞信賴保護原則，搞得天怒人怨！信用早已經破產，蔡英文說的話，相信的還有多少？

郭台銘指出，按照政府公布的各類退休制度的財務狀況，推估的破產時間，依序是軍保2020年、勞保2027年、教育人員2030年、公務員2031年。為何最晚破產的公教最先改革？不會破產，為何軍公教退休金要被砍？

郭台銘質疑，只因為軍公教族群向來多支持捍衛中華民國、政策穩健的國民黨，所以就該被清算？僅憑著一個「莫須有」的罪名？手段又是如此粗暴！

郭台銘說，年金不是不能改革，但必須「開源優先」。如果操盤績效高一點，怎麼會有破產的疑慮；我提出解決國安少子化問題，也是要為長遠的年金存續努力！重點就是，誰會賺錢，誰有能力；做不到就閉嘴，讓專業的來！

郭台銘最後批評，蔡英文說的話是讓「所有人民有意見」！

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