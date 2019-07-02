「開口就羞辱女性」余筱菁怒嗆楊世光：噁心的參選人

2019-07-02 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕新黨今（2日）召開記者會宣布將推派新黨青年團團長楊世光參選2020總統，楊世光除了在記者會上發下誑語，表示若當選總統會把總統蔡英文抓起來，接著更批評蔡英文沒有資格講下一代，因為蔡英文沒有下一代，此話一出引起各界譁然，綠黨新竹縣議員余筱菁更砲轟楊世光是「噁心的候選人」。

楊世光將代表新黨參選總統，除了在記者會上揚言將引進1萬名中國人才來台灣居住，也強調說若當選總統要把蔡英文繩之以法，接著更口出狂言表示「我是統派，我是男人，誰是獨派，誰是女人」、「蔡英文沒有資格講下一代，因為蔡英文沒有下一代，蔡英文你20年以後就死了」。

余筱菁就在臉書上表達對楊世光言論的看法，她痛批楊世光「開口就用性別意識羞辱女性」，不知道楊除了歧視還會什麼，她也憤怒質問楊世光「性別、女人有沒有生小孩跟會不會治理國政到底有什麼關係？」，楊世光種種言論讓余筱菁無奈大嘆：這就是新黨提出的總統候選人？

余筱菁怒轟楊世光是「噁心的候選人」，許多網友附和留言，表示「他是哪裡來的勇氣這樣說」、「他的支持者會不會都是一些閹割焦慮的男性」、「 來為總統大選增添娛樂效果的？真的很「可笑」。」、「又是活在自己世界的人」、「用同樣的話跟他自己媽媽說看看啦！」、「原來這就是統派的水準」。

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