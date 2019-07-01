「罷韓投票」如果成真…大家相約明年5月見

2019-07-01 20:57

〔記者涂鉅旻／台北報導〕民間團體發起罷免高雄市長韓國瑜行動，中選會副主委陳朝建今日傍晚表示，中選會待收到具體個案依法審認與處理，不就假設性案例進行回應。不過，由於「選罷法」規定公職人員就未滿1年不得罷免，因此，民眾須在今年12月25日後，才能提罷免提議書，加上審核、連署、宣告成案、投票等作業，投票時程可能落在明年5月中旬至6月底左右。

根據「選罷法」第75條規定，公職人員如就職未滿1年不得罷免。換句話說，如果民間團體欲罷免韓國瑜，須待12月25日之後，才能依據該法第76條規範，由1名領銜人向當地選委會提具罷免提議書，且提議人數應達選舉區選舉人總數的1％。以高雄選舉人總數228萬1338人取1％，且四捨五入至個位數推算，須有22814名以上有效提議人。

根據「選罷法」規定，選委會收到罷免案提議後，應於25日內查對提議人名冊，假如符合人數規定，將函告提議領銜人，在收到通知次日至10日內，領取連署人名冊格式，隨後依據該法第80條第1項規定，在60日內徵求連署。至於連署門檻，則為該選區被選舉人10％以上，也就是22萬8134人以上。

如果罷免連署依時間規定完成、送交選委會，根據「選罷法」第83條規定，選委會須在40日內完成名冊查對工作，如人數符規定，選委會應宣告罷免案成立。隨後依同法規定，選委會將罷免理由書的副本送交被罷免人，讓其在10日內提出答辯書，選委會收到被罷免人答辯書屆滿5日內，公告投票日期等事項，並在罷免案宣告成立後的20日起至60日內，執行罷免案投票。

因此，根據上述「選罷法」規定推算，如民間團體罷免韓國瑜，全案無須補件，且選務機關依法定時間審理、公告罷免案，從提具罷免提議書至進行罷免案投票，約145日至185日左右，時程上將晚於明年初的總統大選。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法