罷韓聯署書一天收3000份 公民團體：韓說謊成性、政見沒半項實現

2019-06-28 11:54

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「Wecare高雄」和「公民割草行動」兩大民間發起的倒韓團體，今天上午宣布結盟，兩方將結合各自的資源，並將邀請館長等社會知名入士，一起加入罷免高雄市長韓國瑜的行列。

「Wecare高雄」發起人尹立表示，昨天他們在網路上公布罷免書格式讓民眾下載填寫後，「公民割草行動」也公布自行設計的罷免書讓民眾填寫，為了避免雙方罷免書格式不同，屆時送到中選會提案時被因兩者格式不同被退件，於是雙方進一步商討後，決定結盟統一戰線，除了統一罷免書的格式外，未來更會結合雙方資源，朝罷免韓國瑜這條「不可能的任務」邁進。

尹立說，罷免案在我國的政治史中從沒有成功過，更何況這次罷免韓國瑜的時間無法跟明年初的總統大選綁在一起，就算韓通過國民黨初選，也來不及在明年1月11日時創造「雙殺（總統落選、罷免成功）」局面，就目前推估，最快也要在明年5、6月才有機會舉辦罷免案投票，但針對單一事件進行投票，可預期投票率一定不高，要拿到59萬張罷免票更是難上加難的事，但不能因為這件事很難就不去做。

尹立認為，韓國瑜說謊成性、政見沒半項實現，早已被高雄市民看破手腳，但他竟然還要把高雄丟下落跑去選總統，這點完全讓人無法接受，也因此昨天才剛公布讓民眾下載填寫罷免書，不到半天就已經收到超過3千份的連署書，他相信要拿到30萬份的罷免書目標一定可以達成，重點是在第三階段的投票，屆時希望市民能一條心，重新找回高雄人的光榮感。

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