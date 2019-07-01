去年選舉青年當選率逾8成 國民黨：挺青年不只是口號

2019-07-01 10:37

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨第11屆全國青年工作總會總會長選舉今正式展開選舉作業，國民黨組發會主委李哲華指出，黨主席吳敦義對青年工作重視，去年九合一選舉縣市議員提名部分，有超過8成青年參選人當選，他強調，國民黨挺青年不只是口號，更化為實際行動。

李哲華今早與青年部主任蕭敬嚴於中央黨部一樓大廳張貼公告「中國國民黨第十一屆全國青年工作總會總會長選舉有關事項」；選舉工作自即日起展開，7月3日領表，7月8日登記，選舉時間為8月3日上午8時至下午2時止。

依據中國國民黨全國青年工作總會總會長選舉辦法，歡迎國民黨黨員，具有黨權，年齡40歲以下，曾任或現任縣市青年工作總會總會長，符合黨章第36條廉能條款之規定者踴躍申請登記成為總會長選舉候選人。

李哲華表示，吳主席長期對於青年工作至為重視。去年起，國民黨青年工作以接地氣的思維和青年站在一起。從大甲媽快閃活動、愛台不斷電青年護台灣反空污反核食全台路跑接力、青年YA生活網路直播、暑假期間辦理為期兩個月的青年盃-狂五夏祭活動，全方位與青年緊密結合。輔選過程更有別於以往，透過時下年輕人流行的直播、以及各項青年比賽吸引民眾關注，讓民眾看到國民黨擺脫過去的傳統經營模式。

李哲華說，去年九合一選舉，在縣市議員提名作業部份，國民黨以開放、積極、鼓勵等原則設置青年參選保障條款，讓更多政治素人、有志於服務社會的青年參選，選舉結果提名68人當選57人，當選率達84%；其中許多皆是由基層青工成員脫穎而出，國民黨挺青年不只是口號，更化為實際的行動。

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