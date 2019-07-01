郭喊小孩國家養 政院：信口開河

2019-07-01

〔記者陳鈺馥、黃明堂／綜合報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘前天拋出「新生兒從出生到六歲，由國家幫你養」的政見，迎戰蔡政府的幼兒托育政策；對此，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨日受訪強調，郭董信口開河的主張，也沒有具體內容，試問預算要從哪裡來？

政府幼托政策早已上路 一歲至五歲都照顧到

內政部人口統計資料顯示，截至今年五月底，全台零歲到六歲的嬰幼兒童人口，總計一一九萬九○七四人，台灣新生兒人數約十六萬九九四五人。

為減輕家長養兒育女負擔，行政院去年公布「我國少子女化對策計畫」，自去年八月起，開始發放零歲至二歲育兒津貼。若家長或親屬自己帶小孩，每月可領二千五百元，中低收入每月四千元，第三胎以上每月加發一千元。

若家長選擇公托或公設民營托嬰中心，每月則可領三千元托育補助；若送準公共化私立托嬰中心或合法保母，每月也可補助六千元。

據規劃，今年八月起育兒津貼將擴大至二歲至五歲幼童，自己帶孩子的家長，每月可領兩千五百元；如送讀公立幼兒園，每月最多繳二千五百元；讀非營利幼兒園，每月最多繳三千五百元；若讀準公共化幼兒園，每月最多繳四千五百元，讀私立幼兒園每月也可領二千五百元育兒津貼。

對此，谷辣斯表示，政府去年所提幼托政策已上路多時，從一歲至五歲皆有照顧到，反而是郭台銘所提出零歲至六歲由國家養的信口開河主張，不知其預算要從哪裡來？郭董信口評論政府未照顧幼兒的依據是什麼？

蔡英文總統昨到台東南清宮上香時承諾，在下一任總統任期結束前，會將公幼增加三千班，增加八萬個名額。

行政院長蘇貞昌日前受訪也強調，學前教育預算將從二○一六年九十五億元，增加至二○二○年近四百億元，「這是政府展現魄力，多挪出了三百億元來照顧幼兒」。

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