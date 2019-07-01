初選民調決勝階段 韓郭北台拚場

2019-07-01

韓攻竹縣、郭守新北

〔記者林良昇、卓怡君、何玉華、蔡孟尚／綜合報導〕國民黨總統初選進入全民調決勝負的最後階段，高雄市長韓國瑜昨在新竹縣完成第五場造勢，鴻海前董事長郭台銘則在新北板橋掃街及參加園遊會造勢活動，韓、郭拚場對決的意味濃厚。前新北市長朱立倫持續下鄉趴趴走，各自進行最後衝刺。

韓國瑜用造勢打初選選戰，在新竹場結束後，已完成台北、花蓮、雲林、台中、新竹共五場造勢行動；而郭台銘也展現組織戰力，除掃街及園遊會「造勢」活動，在韓國瑜造勢現場更出現看板對決情況，隨著初選民調啟動日逼近，韓、郭對決熱度持續升高。

朱續下鄉趴趴走衝刺

郭台銘近日形容中華民國是一家瀕臨破產的公司，韓國瑜昨晚在造勢活動上反駁說，他不能認同郭說中華民國要倒閉、破產，因為台灣有客家勤儉儲蓄的精神，不會破產。

郭台銘昨晚在板橋園遊會活動上也意有所指地說，自己是政治新鮮人，只會做事、不會造勢，支持者都是自己來的，沒有動員也沒有補貼，他將來就是要為大家做事的「阿銘」。對於昨晚的活動，郭澄清，這場園遊會是「感恩晚會」，早在一個多月前就訂了，不是和韓國瑜拚場。

郭稍早也向韓粉喊話，現在應該理性重於感性，沒有郭粉、沒有韓粉，只有中華民國台灣粉，才能贏回台灣，贏回未來。

8到14日進行全民調

國民黨總統初選進入最後黃金週，在七月三日最後一場國政願景電視發表會後，初選全民調將在七月八日到十四日進行，十五日公布結果，提報十七日中常會通過。

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