政見會申論》談政見 韓國瑜突喊：高市府向毒品宣戰

2019-06-29 17:01

〔記者黃欣柏／台北報導〕國民黨今舉辦第二場國政願景發表會，高雄市長韓國瑜在第一階段發言中除了花不少時間談論自己年輕時的經歷，被網友諷刺「政見會」變「自傳會」外，更突然在總統初選場合喊出市政願景，鄭重宣示高雄市政府「要向毒品宣戰」。

韓國瑜今提到，根據調查，台灣的毒品近10年來增加了2倍多，且他觀察到毒品已經從蛋黃區往蛋白區蔓延，年齡群越來越往下降，「如果再不防治，我們會被毒品害得太慘了！」

韓國瑜強調，台灣的毒品很多都是從海外製造，行政院應有魄力向毒品宣戰，而他身為高雄市長，在這裡也要鄭重向高雄市民宣示，高雄市政府向毒品宣戰，從今年暑假開始就開始掃蕩所有的毒品，絕對不能讓毒品進到校園，這也是他對教育最關心的一環。

韓國瑜今也提到長照問題，他表示，這3年來長照遇到4大問題，包括服務不足、排隊困難、分配不均及財政不穩定。他表示，65歲人口在2020年會高達20%，必須要一系列更積極的作為，讓政府照顧國人的爸媽，所以他認為受薪階級未來一定要在長照這邊強制投保。

韓國瑜說，每個人在工作期間都要強制投保，日後每位超過65歲的人進入安養中心，就不必支付任何費用，費用一半由長照保險支付，另一半則由國民年金支付，讓老人照護不再成為年輕人的負擔。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法