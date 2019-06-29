政見會》「雲林女婿很忙，讓我幫你做」 郭向韓喊話留高雄

2019-06-29 16:58

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統初選第二場的「國政願景電視發表會」今天下午在台中福華飯店登場，韓國瑜、郭台銘、周錫瑋、朱立倫、張亞中等5位總統參選人再度同台較勁，在第一階段的主論，5位參選人各言爾志，未見交鋒，只有郭台銘利用細數自己擔任雲林縣顧問，幫忙解決許多雲林的問題，而向韓國瑜喊話，「韓市長，我知道你這個雲林女婿很忙，就讓我來幫你做」，藉此凸顯要求韓國瑜留在高雄市的立場，但隨後發言的韓國瑜置若罔聞。

郭台銘今天準備包括國旗帽、感謝狀、布袋戲偶等道具，多次挑起現場聽眾發出笑聲。他強調，中華民國已經面臨嚴重財政危機，如果比喻成一家公司，已經債台高築，政府7大基金去年慘賠千億，如果是私人企業，CEO早就被換掉，「菜（喻蔡英文）煮不好，換郭來做」，他並承諾只要當總統，「所有新生兒從出生到6歲，由國家幫你養。」

韓國瑜則自我嘲諷，今年62歲，還被人說在外面生了一堆孩子，他提醒其他競爭對手，要有被選舉抹黑的心理準備，「可能一下子會生很多孩子」。

談到今日主題，韓國瑜主張推動中、英文雙語教育，讓台灣年輕人具有中華文化，又能以英語走向國際社會，自然會有出頭天，他並特別強調要建立亞太文化創意中心，發展相關產業鏈，積極推動長照制度，強制投保長照，讓政府幫大家照顧父母。

韓國瑜還特別宣布，由於台灣近10年來毒品已經增長兩倍多，他要正式向毒品宣戰，高雄市從暑假開始會全面掃蕩毒品。

朱立倫則表示，政府除了要協助中小企業轉型升級，對於只有裝滿自己荷包的慣老闆，如果不加薪，就要加稅，這樣才能讓年輕人有希望，他並認為，技職教育才是台灣的根本，郭台銘就是例子，如果他當總統，台灣要走回技職教育，年輕人才有未來，而且無論偏鄉、都會「校校是好校」，孩子可以在地就學。

張亞中以樹根比喻，強調中華民國的根已經爛了，目前高中歷史教材嚴重錯誤，導致超過半數的年輕人自認是台灣人而不是中國人，中華民國的根已經快被刨空，目前的台灣史有太多謊言與錯誤，他不責備民進黨，因為民進黨本來就要搞台獨，他要責備的是國民黨，過去國民黨的執政團隊對不起國家與民族，他並宣布當選總統後要重新檢討二二八歷史。

至於周錫瑋在講到激動處，一度眼光泛淚，他還高唱一首台語歌，以其中歌詞「我的人生好像狗屎」，凸顯目前台灣年輕人的困境，他強調，許多北漂的年輕人一個月薪水才3萬多元，但在台北市一個月生活費要7萬元，他承諾如果當選總統，小孩與老人讓國家來養，幫忙年輕人解決問題。

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