國民黨台中辦政見發表會 台灣公民連線場外踢館

2019-06-29 14:07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨今天舉行總統初選國政發表會，「台灣公民陣線」多在場外舉行「國民黨候選人供蝦毀？公民來問in台中」的提問活動，批國民黨有總統參選人要恢復18%，此將增加一年近一千億的預算，嚴重影響財政，不如轉到托育托老。

國民黨第二場的遠景發表的主題是青年社會文化教育四個議題，台灣公民陣線發起人呂建德及北區北屯區立委擬參選人楊宗澧等人則在會場福華飯店外召開記者會，提出出年金改革及青年問題的提問。

台灣公民團體則提出「全面恢復軍公教權益，如何解決財源不足、行業不平等問題」、「基金投資有賺有賠，是健全財政的萬靈丹？」、「反同、反年改、擁核、親中，國民黨你有挺年輕人？」3個問題。

呂建德表示，有國民黨的總統全面恢復軍公教權益，如何解決財源不足、行業不平的問題。

呂建德表示，軍公教退撫基金在蔡英文政府未改革之前，面臨幾近用罄的破產危機，若全面恢復軍公教原有的退休金，一年將有上千億的財務缺口，請問錢從哪裡來？是全民加稅挹注，還是現職軍公教人員多繳保費來支應？

呂建德強調，要全面恢復軍公教權益，不如拿來補助托育托老，台灣公民連線則主張每個月發6000元托嬰到2歲。

呂建德更提出問題，如果退休基金因金融市場波動致使龐大虧損，如何確保軍公教人員退休權益不受影響？是國家稅收填補缺口，抑或是增加現職軍公教提撥？

政府過去歷年針對公教人員的意見調查顯示，有將近半數反對基金採取「高風險高收益」的投資安排，請問您如何說服公教人員支持與風險共舞的策略。

呂建德指出，國民黨的候選人，如果你們獲得執政權力，對於青年世代的未來性打造的文化、環境與教育改革是採取何種態度，而這些都是經濟轉型提升產業競爭力的必要條件。

北區北屯區立委擬參選人楊宗澧表示，國防外交關係到國家主權，國民黨有人上任放棄防衛民主的條款， 對於台灣與中國關係，國民黨候選人都沒有好好的說清楚，在國民黨嚴重親中情況下，很難讓人民信任。

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