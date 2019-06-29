機場、空污、自經區 朱立倫提出台中進步3重點

2019-06-29 11:31

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨總統參選人朱立倫今天接受台中廣播主持人文平訪問時指出，台中要改變、進步有3大重點，即快速發展台中機場成為真正的國際級機場；結合台中機場及台中港成立自經區；「核盡其用」，在綠能上來前不能「火力全開」，快速改善台中火力發電廠污染及提升燃煤品質，才能降低整個中部地區的空污。

文平在節目中提及朱立倫若當選總統，對台中的藍圖是什麼？朱立倫說，台灣要北中南發展，機場非常重要，日本、美國都是3大國際機場，台灣桃園、台中及高雄國際機場，3個都是國際機場，但台中及高雄不像國際機場，應該要好好發展中部國際機場，變成真正的國際機場，帶動台中發展。

他說，日本推展觀光，安倍首相時曾說觀光客要從1000萬拚到3000萬，現在已達3200多萬，朱立倫說，他未來目標將目前台灣的觀光客1100萬，至少要加倍，拚到2千萬以上，這必需台灣有3大國際機場才能發揮應有功能，並批評交通部長林佳龍之前提的「中部國際機場2035計畫太慢了」，應要立即做，台中機場的條件非常好，但現在卻連大飛機都無法降落。

朱立倫並指出在台中機場週邊發展自由經濟示範區的看法，他表示，自經區全球已推動15年了，阿扁當總統、其任桃園縣長時就推自貿港，但自經區台灣現在一個都沒做，習近平則日前說要再加6個自經區，質疑蔡政府因習近平說要做就不做。

另針對中部污染問題，朱立倫說，台中火力發電廠火力全開，台中就霧霾霾，台灣要走非核家園目前還沒有條件，應「核盡其用」，誠實面對，一邊發展綠能，不要火力全開。

在訪問結束後，朱立倫再次強調，台中要改變台中要進步有3大重點，第一是中部國際機場要以最快的速度變成真正的國際級機場，進步成現代化的國際機場，絕非交通講的等到2035年；第二就是結合台中港及台中機場附近，擴大成為中部自經區，讓貨能進得來、出得去，人員交流、法令鬆綁，讓中部地區能贈最多的錢；針對中火造成的污染，要以最快速度改善空污設備及提升燃煤品質，才能改善目前的污染，另外整個能源體系包括全台，要做到核盡其用，綠能上來以前不要「火力全開」，才能降低整個中部地區的空污。

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