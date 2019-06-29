直播》國民黨初選第2場政見會 5人移師台中下午3點交鋒

2019-06-29 15:05

首次上稿：14:00

更新時間：15:05

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統初選第2場的「國政願景電視發表會」今天下午3點將在台中福華飯店登場，除由東森電視台現場實況轉播，並於該黨官方臉書同步直播，這場發表會的4大主題為青年、社會、文化與教育，韓國瑜、郭台銘、周錫瑋、朱立倫、張亞中等5位總統參選人將再度同台較勁，除各自發表12分鐘主論外，還要各自回答在4項議題中抽出的2道題目，每題時間3分鐘。

有別於日前在高雄市舉辦的第1場發表會程序安排，今天5位參選人抵達時不會接受訪問，預計下午5點發表會結束後，才會依事前抽籤順序輪流在媒體中心接受媒體聯訪。

根據國民黨智庫日前邀集5位參選人陣營代表抽籤結果，第1階段主論發表先後順序為張亞中、朱立倫、郭台銘、韓國瑜、周錫瑋，第2階段的Q＆A第1題回答順序為周錫瑋、韓國瑜、郭台銘、朱立倫、張亞中，第2題順序為韓國瑜、郭台銘、朱立倫、張亞中、周錫瑋。

有關4大議題題目，社會題為「蔡英文總統就任以來，『一例一休』兩度修惡，造成勞資對立與罷工頻傳等嚴重社會問題，請問如果您當選中華民國總統，將如何維持勞資和諧、保障勞工權益？」

文化題為「台灣文化以中華文化為基底，融合外來文化，豐富且多元。蔡英文總統就任以來，以『轉型正義』為名，主導去中華文化的斷根政策。請問如果您當選中華民國總統，如何導正目前偏差的文化政策？」

教育題為「蔡英文總統就任以來，政治力介入，教育政策失敗，課綱亂改、考招亂象、大學崩壞、教師尊嚴盡失等等，從未提出具國家競爭力的教育發展策略。請問如果您當選中華民國總統，將如何撥亂反正，全面解決教育問題？」

青年題為「台灣青年正面臨學用落差、薪資低落、無力購屋和結婚生子等壓力，普遍有看不到未來的焦慮感。請問如果您當選中華民國總統，將如何解決年輕人的困境？」

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