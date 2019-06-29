朱立倫：國民黨再不團結就可以包起來了

2019-06-29 10:37

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨29日下午將在台中市舉辦總統初選第2場的「國政願景電視發表會」，朱立倫上午提前接受台中廣播主持人文平訪問，表達對黨內初選的看法，強調國民黨沒有分裂的本錢，「國民黨再不團結就可以包起來了」。

朱立倫今天上午10點到台中廣播電台接受主持人文平的訪問，文平為朱立倫第一場電視發表會打100分第一名，認為朱立倫具有桃縣園長、行政院副院長、新北市長等17年的豐富行政經驗，並認為國民黨在去年底選後的團結不足。

朱立倫坦言，「國民黨再不團結就可以包起來了」，希望每位參選者都要問自己一句話，是為個人或中華民國，每個人問清楚，頭腦就清楚了。

朱立倫說，國民黨失去政權，讓民進黨執政是台灣民意，但蔡英文執政3年多來，人民日子好不好過、兩岸關係及經濟好不好，人民都會評分，去年選舉就是選民替蔡政府打分數，民進黨絕對不合格，這半年來也沒改進，反而變本加厲，修理在野黨及黨內不對盤的賴清德，這種領導者及政府，一定要換人下台。

朱立倫說，國民黨應團結展現對台灣未來的想法，其去年底就指出「國民黨沒有任何分裂的本錢」，「我有義無反顧的決心，但沒有捨我其誰的懸念」，可惜黨內初選拖到7月才決定，時間慢了，民進黨已經團結了，國民黨總統初選7月15日結果出爐，大家要全力支持，才是代表台灣人民有希望的政黨，他並將扮演重要角色，若出線一定帶領大家，若非也會團結支持出線的人，要有這種氣度。

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