汪洋見高金素梅：兩岸溝通要注意台少數民族訴求

2019-06-28 20:08

〔中央社〕中國全國政協主席汪洋下午在人民大會堂新疆廳，會見無黨籍立委高金素梅所帶領的原民民代參訪團。汪洋說，這次協商的特點的是，未來兩岸溝通要注意台灣「少數民族」訴求。

高金素梅則表示，既然是台灣民意的代表，也是台灣人民心聲的傾聽者，來北京就是要當人民的喉舌，來傾聽、表達，更要來交流。

高金素梅近日以兩岸和平發展論壇榮譽顧問身分，率基層原住民民意代表到訪北京。今天上午在釣魚台大酒店會見中國國務院台灣事務辦公室主任劉結一，雙方針對「兩岸關係與民族復興」進行「對話協商」；下午則拜會汪洋。

汪洋在會見時表示，中共19大以後，他負責聯繫對台工作，也分管中國大陸的少數民族工作，「今天我在這兒會見台灣少數民族代表，應該說是專業對口」。

汪洋表示，「習五條」提出後，他陸續接見前中國國民黨主席洪秀柱、新黨主席郁慕明。「劉結一主任告訴我，你們上午也進行了協商，也形成共同倡議，但更有特點的是強調，未來兩岸溝通中間，要注意台灣少數民族的訴求」。

高金素梅則表示，俗話說，有事好商量，兩岸也應該是如此，「有事大家一起坐下來商量解決，如果沒有事坐下來聊天也有三分情」。

她並強調，「我們既然是台灣民意的代表，也是台灣人民心聲的傾聽者，來北京就是要當人民的喉舌，來傾聽、表達，更要來交流」。

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