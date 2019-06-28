不知韓國瑜做多久 綠委、高雄市議員盼催生企業設托嬰中心

2019-06-28 17:41

〔記者蘇芳禾／台北報導〕為了推動企業設置托嬰中心，民進黨立委趙天麟今天率多名高雄市議員訪視國內首家由中央機關設立的企業托嬰中心「立法院附設托嬰中心」。趙天麟也開玩笑說，「不知道韓市長還會做多久，只要他還在的一天，都願意協助高雄。」

趙天麟今天上午率領「高雄青連線」議員李雅慧、林智鴻等人實地訪視立法院托嬰中心，瞭解友善職場托育設施政策，行程結束後也前往天母士東市場、立農公園等地，希望能打造優質生養環境。

趙天麟說，民進黨立委余宛如之前曾提案立委可像國外這樣帶小孩到立法院，這個事件催生立法院托應中心，希望未來不只公部門，也能把這個經驗推到全國去。

高雄市議員林智鴻表示，期待市議會和高雄可以推動民間企業設置托嬰中心，希望藉由這次考察，瞭解經驗、成本、環境等等細節做法。

黃文益也暗批韓國瑜，若一個市長團隊無心市政，那民意代表就得多費苦心，期待中央、地方一起努力，打造更好托嬰環境。

新北市嬰幼兒托育協會理事長包崇明表示，2年前他們剛創建很辛苦，因為這是中央機關第一所企業托嬰中心，負責人到底是誰都無前例可循。立法院方圓2公里內由於多是政府機構，過去是托育沙漠，現在立法院有托嬰中心，附近居民也有名額可使用，若有加入準公共化的機構，政府補助也大幅減輕家長經濟負擔。

衛福部次長蘇麗瓊指出，蔡英文總統有交代，各領域都要全力支持兒童照顧，因此衛福部從四面向來做，第一、擴充公共托育設置，政府出資，設公共托育，預計4年可以增加到440處公共托育；第二、公共托育之外，也有準公共化，達到一定水準，收入不能超過政府規範，可以跟政府簽約，原則上在每個家長可支配所得之內；第三，保母部分，若家長不送中心、機構，也可以用家庭保姆，只要達到標準，也可以跟政府簽約，收費標準受到政府約束，不能隨意加碼調薪；第四、家庭自己托育，政府也有家庭照顧津貼。此外，也期待看到高雄市議會，加入準公共化。

勞動部代表指出，依據性平法23條，僱用100人以上雇主，要提供員工哺集乳室、托兒設施或適當的托兒措施，托兒設施就是企業自己蓋托嬰中心或者幼兒園，目前高雄市大約有12、13家雇主設置，像是中鋼等公司 。

托兒措施就是雇主提供員工托兒津貼、跟幼兒園簽約等，目前雖然沒有罰則，勞動部站在鼓勵的立場，提供企業補助，像新興建最高可補助300萬元，之後設備等更新一年也補助50萬元。

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