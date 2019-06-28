公懲會將公審管中閔兼職案 國民黨智庫質疑政治力操作

2019-06-28 11:33

〔記者施曉光／台北報導〕公務員懲戒委員會預定7月2日審理台大校長管中閔違法兼職案，國民黨智庫今日上午召開「『公』懲會『管』很大？！ 」記者會聲援管中閔，與會者質疑公懲會將主動公開審理本案，明顯有政治力操作。

國民黨立委參選人李永萍表示，有關公務人員兼職問題，過去政府都有清楚的函示，這次是蔡政府為了要把管中閔除之而後快，才會鬧到今天連公懲會都已經變成打手，加入「東廠」的行列。

李永萍說，公懲會不只是「『管』很大」，根本就是「大砲打小鳥」，欲加之罪何患無辭，她解讀管案所以會公開審理，正是因為蔡政府知道在法律上站不住腳，如果沒有公開審理，就無法直接讓審理本案的公懲會委員做出對管中閔不利的事。

她強調，蔡英文總統在網路上有網軍，而且最近無往不利，只要在網路上引導輿論，就可以逼迫原本應該就法論法的公懲會委員因為害怕輿論，不得不屈從，最後做出違反法律甚至自由意志的決定，所以她勸管中閔一定要打司法戰到底，不能屈服。

泰鼎法律事務所律師葉慶元表示，監察院彈劾管中閔就有很大的問題，有關公務員兼職問題，過去有很多函示，像管中閔幫媒體撰稿獲取報酬，以往都不算是兼職，監察院卻一改過去函示規定，直接解釋認定管中閔兼職，違反罪行法定主義。

他說，這件事已經影響大學學術自由，民進黨政府只要大學校長人事與當局色彩不同，就用盡各種管道打壓，他擔心未來還會有什麼俊彥之士願意來台灣從事教育工作？

信律國際法律事務所律師王瀚興則認為，依照公務員懲戒法第九條規定，公務員懲戒處分有免除職務、撤職、剝奪或減少退休金、休職、降級、減俸、罰款、記過、申誡等多項情形，以前教育部長吳茂昆有許多涉及利益迴避及違法狀況下，只得到公懲會判記過處分來看，如果未來公懲會還是接受監院彈劾理由，理論上應該公平起見，管案應該最多只判記過以下或申誡處分，才比較合乎比例原則，否則就是因人設事。

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