政見會不提這件事...韓國瑜學弟怒嗆：難怪你被說草包！

2019-06-28 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜在國民黨25日舉行的總統初選國政願景電視發表會中提出「塞子說」，讓外界一頭霧水；此外，韓在國政願景發表中提到香港，不過卻沒提到「反送中」大事，這也讓韓國瑜政大東亞所學弟、公民教師黃益中直言這是「被看破手腳」，更怒嗆韓國瑜：「難怪你被人家說是草包」！

日前播出的政論節目《新聞面對面》中，黃益中直接向韓國瑜喊話，「學長，你是政大東亞所畢業的，我們東亞所被認為是台灣首屈一指，研究兩岸關係的研究所」。黃益中直言，香港問題、台灣問題本來就是你專攻，結果整個12分鐘的論述你只提到「香港」兩個字就跳掉了！

黃益中表示，韓國瑜因為對記者提問香港「反送中」問題，回答「不曉得」，造成6月民調大跌；好不容易在發表國政願景12分鐘的時間內，韓提到了香港，結果立刻轉到台灣民主自由話題，從頭到尾沒有提到香港反送中發生了什麼事情。「這東西就讓人看穿、看破手腳了嘛」！

黃益中說，年輕人非常關心反送中一、二百萬人上街頭的大事，包括警察打人這些事，整個6月都在播；這件事韓對記者說頭昏、划龍舟鼓聲太大就算了，至少12分鐘的國政辯論會，既然提到香港、兩岸，就可以香港的問題完整地闡述，可以去解釋。「那個很好的情況，他直接閃掉，『酸（台語）』」！

黃益中更直接嗆韓，難怪你被人家說是草包，你連這麼好的機會去解釋，還有人幫你上課，一群東亞所的前輩幫你上課！結果政見會只提到香港兩個字就結束了，「那你這不是草包，什麼是草包」！

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法