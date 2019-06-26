韓國瑜「政治生命結束」 李敖之子：除非退選

2019-06-26 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕李敖之子李戡發微博說，國民黨總統初選參選人韓國瑜下神壇後「完全亂了分寸」，他最不聰明之處在於發表「國防靠美國」等言論，沒「發人民幣大財」還失去防禦武器，搞得現在「被抹紅」、「高雄反彈聲浪四起」。無論初選結果如何，韓國瑜的政治生命都得終結，除非他「全力支持王金平，贏下2020大選」，才有機會在2024選戰「勢如破竹」。

李戡昨（25）日發文認為，韓國瑜若輸了初選，留在高雄也做不出成績，只會耗光殘餘的政治資本；就算贏了初選，也會在「被抹紅」、「反中」的巨大浪潮中「輸掉大選、丟掉高雄」，政治生命宣告結束。

李戡寫道，中國原本準備大量訂單要送業績，「大賺人民幣又維持兩岸現狀」更是國民黨的看家本領，若民進黨使出「反中牌」，韓國瑜大可拿「發人民幣大財」成績單反擊，並靠機敏口才切割「反送中」對國民黨的不利影響；但這些都因「國防靠美國」等言論而粉碎，韓國瑜不但沒了防禦武器，也失去想賺錢的「庶民」支持者。

李戡說，韓國瑜若想延續政治生命，唯一方法是「退出選舉，專心讓高雄『發大財』，同時全力支持王金平，贏下2020大選」，並且「為過去變來變去、玩笑性十足的兩岸論述，公開向大陸（中國）道歉」。

李戡指出，中國對台最在乎「面子」，只要韓國瑜道歉就立刻有訂單，就能挽救「高雄施政不利」的頹勢，逐漸挽回支持者，並拉抬國民黨選情。王金平當上總統後，自然大力支持高雄，同時把畢生資源如立法院、黨務、地方派系、「喬王」本領，慢慢移交韓國瑜，幫助韓接棒2024，屆時「勢如破竹，穩操勝券」。

李戡向韓國瑜喊話，「既能忍受十幾年受冷落的苦日子，何嘗不能再忍四年、以退為進？」不論從現實處境或從道義考量，這都是明智之舉。

中國網友們回應，「韓國瑜看面相就知道不是老實人，口口聲聲拼經濟。跑去搞什麼總統初選。高雄市長的板凳都沒坐熱」、「眼光不長遠，急攻近利，一手好牌打成臭牌」、「現在共黨舉全力發展科技，彎彎（台灣）還在國民論戰，罷了罷了」。

但也有人持不同看法，「王還選個屁啊」、「選王金平？那直接讓空心菜連任不就得了嗎？」、「連王是什麼貨色，都看不清，還指點江山。小屁孩子（李戡）而已」、「算了，寧願民進黨上台，這樣大陸也好下手對付台獨，省得獨台份子搞曖昧」。

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