聽完韓國瑜扯塞子 館長要韓粉「你解釋解釋」

2019-06-27 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕網路紅人館長陳之漢聽聞高雄市長韓國瑜在政見會發表的「塞子說」，在直播中表示自己比韓適合選總統，用「灌腸」來諷刺韓國瑜的「塞子說」，並誇讚韓粉們是「菁英藍中的菁英藍」。

陳之漢26日晚間指出，藍營政見會「昨天最經典的就是，我一直在不斷覺得好奇的是，你相信一個人，我知道嘛，相信一個人很簡單嘛，一下就相信了嘛，相信一個人可以嘛，但是那一個人如果一直不斷的出包，你還一直相信他，這叫愚忠，還是叫做你腦袋有問題，我講的就是韓粉啦，我比較直接一點啦。」

陳之漢說：「一個總統候選人，問他政見是什麼，他說洗澡的塞子，其實是這樣子啦，我覺得我比他適合選總統」，陳認為，如果要用這種比，「我覺得這個台灣跟中國跟香港的比喻，我們可以用這個灌腸」相提並論，他解釋，「人體喔，就是介於肛門、大便，中間要有一個隔閡，就叫做灌腸」。

陳之漢表示，「我不知道你塞塞子、塞塞子，塞，洗澡跟塞子到底是跟政治、到底是跟治國到底是有什麼樣偉大的關係？」，他相信直播觀眾也聽不懂自己的比喻法，「不然我問你嘛！他（韓）在講三小嘛？就是這樣子嘛！你聽不懂我在講三小，我也聽不懂他在講三小。」

陳之漢諷刺，「我相信韓粉都是一個非常高智慧的一個智慧體的結合」、「韓粉應該是精銳中的精銳，讀書人中的讀書人，菁英藍中的菁英藍，菁到不行」，他質問，「我可不可以請菁英藍的韓粉解釋一下，你們支持的候選人把浴缸、水跟塞子，跟我們的治國，到底有什麼樣的對價關係？你解釋解釋。」

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