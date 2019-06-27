韓國瑜登《電視笑話冠軍》？ 他神剪接讓網友全跪了！

2019-06-27 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜在國民黨25日舉行的總統初選國政願景電視發表會中，以「棋子」、「塞子」比喻台灣處境，讓不少網友甚至學者表示「聽嘸」。對此，有粉專將韓國瑜發表演說的片段，和知名綜藝節目《電視笑話冠軍》剪輯在一起，無違和的神剪輯讓網友看了通通笑翻，高呼「我跪了」！

臉書粉專「唬說八道」昨（26）日晚間10點PO出了這段影片，影片中取用《電視笑話冠軍》的節目主持人開場畫面以及過場動畫，內容則是剪入了韓國瑜在政見發表會中發言的片段。影片也在韓國瑜的每句話中配上大量的綜藝節目罐頭音效，誇張的效果令人看了不禁莞爾。

影片除了剪入韓國瑜發表演說片段，也不忘仿照電視節目拍攝手法，不時將畫面導到綜藝節目中的來賓身上；在韓國瑜演說結束時，也剪輯了綜藝節目中全場觀眾鼓掌、來賓舉牌評分以及講評的畫面，更添影片的順暢度及擬真性。

該影片PO出後立刻在網路上瘋傳，不到24小時，原貼文就有超過3000則留言、近5000次分享。網友也紛紛在貼文留言表示「看的我哈哈大笑，不愧是冠軍」、「音效好煩！」、「太猛了」、「這剪接太神了啦XD」、「欸幹 怎麼層次突然提到這麼高」、「我跪了」、「天哪，這個剪輯技術」！

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