郭、韓看好誰？《爆社》投票PK郭獲73％大勝

2019-06-27 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨25日總統初選國政願景電視發表會後，臉書社群「爆料公社」也舉行模擬投票，詢問網友認為國民黨初選參選人郭台銘、韓國瑜，哪位可能贏得2020總統大選？26日晚間10點30分結果出爐，共有近23萬名網友參與的投票活動，由郭台銘以73%的高支持度勝出；其實爆料公社2個月前也針對2人辦過類似投票，當時郭台銘雖也以55%得票率勝過韓國瑜的45%，但差距並無如此懸殊。

有300多萬網友按讚、追蹤的臉書社團「爆料公社」，25日發起投票詢問網友，經過國民黨首場願景政見發表會後，認為在郭台銘、韓國瑜兩位候選人中，誰較有能力贏得2020大選？投票結果在26日晚間10時30分公佈，在22萬9000人參與的投票活動中，郭台銘以73%得票率、約16萬7000票的獲勝，碾壓韓國瑜僅27%約6萬2000的得票，雙方差距懸殊，高達46個百分點。

投票結果令不少網友意想不到，因為4月時爆料公社也曾發起投票，詢問網友如果只能選韓國瑜或郭台銘，網友比較支持國民黨推派哪一位出來選總統？當時在22萬人參與的活動中，有55％約12萬名網友將票投給郭台銘，45%約10萬名網友選擇韓國瑜，2個月前雙方差距僅10%，並非像今日如此懸殊。

在這次投票貼文留言處，不少網友也紛紛留言表示「可以都不投嗎」、「沒英文怎麼投」、「只能兩個選的話還是郭好了」、「很難選，請求開放其他選項」、「以上皆非」、「投不下去」、「棄權，投廢票」；也有網友表示，「想投給張亞中」、「倫倫又被邊緣了」。

爆料公社投票結果

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