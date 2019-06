肯定強化美台關係、守護台灣民主 葛來儀：謝謝蔡總統！

2019-06-27 23:29

〔即時新聞/綜合報導〕總統蔡英文25日接見由美國台海事務研究領域的重量級專家葛來儀(Bonnie Glaser)率領的訪問團時曾表示,葛來儀是她的好朋友,也是台灣的老朋友。會後葛來儀在推特上表示,對蔡總統強化美台關係、守衛台灣民主,和促進台灣繁榮的付出感到欽佩,並向總統致謝。

根據本報25日報導,蔡總統在總統府內接見由團長葛來儀率領「戰略暨國際研究中心」(CSIS)旗下的「台美政策計畫」(TUPP)訪問團。當時,蔡英文指出,她上任以來,台美關係不斷提升,像是川普政府3度對台軍售、過境待遇的、台美高層互訪,以及重要法案的通過,都有助強化台灣防衛實力。

葛來儀會後在推特上發文說,「2019 年的TUPP代表團與蔡總統進行了精彩的會面。我們都欽佩她強化美台關係、守衛台灣民主,和促進台灣繁榮的付出。謝謝蔡總統!(Thank you President Tsai!)」

根據「芋傳媒」報導,「台美政策計畫」是教育中階(mid-level)專家學者有關台灣以及美台關係的企劃,內容包含在華府舉辦研討會,以及來台研究。

據本報日前報導,蔡總統曾表示,由台灣的老朋友葛來儀帶領美國未來政策菁英訪問團,是再適當不過的人選。

根據「芋傳媒」報導,「戰略暨國際研究中心」在美台關係上偏向建制派立場,該智庫的發言向來是謹慎保守。報導認為,這次葛來儀願意公開在推特上給予總統蔡英文高度評價,並非容易的事。

The 2019 TUPP delegation had a fantastic meeting with President @iingwen. We all admired her dedication to strengthening US-Taiwan relations, protecting Taiwan’s democracy, and enhancing Taiwan’s prosperity. Thank you President Tsai! https://t.co/YO9ZPuTlcI