肯定強化美台關係、守護台灣民主 葛來儀：謝謝蔡總統！

葛來儀在推特上表示，對蔡總統強化美台關係、守衛台灣民主，和促進台灣繁榮的付出感到欽佩，並向總統致謝。（圖擷取自臉書＿蔡英文 Tsai Ing-wen）

2019-06-27 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文25日接見由美國台海事務研究領域的重量級專家葛來儀（Bonnie Glaser）率領的訪問團時曾表示，葛來儀是她的好朋友，也是台灣的老朋友。會後葛來儀在推特上表示，對蔡總統強化美台關係、守衛台灣民主，和促進台灣繁榮的付出感到欽佩，並向總統致謝。

根據本報25日報導，蔡總統在總統府內接見由團長葛來儀率領「戰略暨國際研究中心」（CSIS）旗下的「台美政策計畫」（TUPP）訪問團。當時，蔡英文指出，她上任以來，台美關係不斷提升，像是川普政府3度對台軍售、過境待遇的、台美高層互訪，以及重要法案的通過，都有助強化台灣防衛實力。

葛來儀會後在推特上發文說，「2019 年的TUPP代表團與蔡總統進行了精彩的會面。我們都欽佩她強化美台關係、守衛台灣民主，和促進台灣繁榮的付出。謝謝蔡總統！（Thank you President Tsai!）」

根據「芋傳媒」報導，「台美政策計畫」是教育中階（mid-level）專家學者有關台灣以及美台關係的企劃，內容包含在華府舉辦研討會，以及來台研究。

據本報日前報導，蔡總統曾表示，由台灣的老朋友葛來儀帶領美國未來政策菁英訪問團，是再適當不過的人選。

根據「芋傳媒」報導，「戰略暨國際研究中心」在美台關係上偏向建制派立場，該智庫的發言向來是謹慎保守。報導認為，這次葛來儀願意公開在推特上給予總統蔡英文高度評價，並非容易的事。

The 2019 TUPP delegation had a fantastic meeting with President @iingwen. We all admired her dedication to strengthening US-Taiwan relations, protecting Taiwan’s democracy, and enhancing Taiwan’s prosperity. Thank you President Tsai! https://t.co/YO9ZPuTlcI — Bonnie Glaser / 葛來儀 （@BonnieGlaser） June 25, 2019

總統蔡英文25日接見由美國台海事務研究領域的重量級專家葛來儀率領的訪問團。（圖擷取自臉書＿蔡英文 Tsai Ing-wen）

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