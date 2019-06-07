美擬對台627億元軍售 葛來儀對蔡英文喊話了！

2019-06-07 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國被外媒發現擬售台灣軍購案，有108輛M1A2戰車、1240枚拖式飛彈、409枚標槍飛彈及250枚刺針防空飛彈等；美國國際與戰略研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）對此向蔡總統提出建議。

《路透》報導表明，4名不願透露姓名的消息人士透露，有關軍售的提案非正式通知已發送給美國國會，相關軍售擬包括108輛通用動力公司（General Dynamics Corp）製造的M1A2艾步蘭戰車（Abrams），價值約20億美元（約台幣627億元），以及反戰車彈藥。

消息顯示，軍售內容還有409枚雷神公司（Raytheon Company）和洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的標槍飛彈，價值高達1.29億美元（約台幣40.4億元）。此外，還包括價值高達2.99億美元（約台幣93.7億元）的1240枚拖式（TOW）反戰車飛彈，以及價值高達2.23億美元（約台幣69.8億元）的250枚刺針飛彈。

葛來儀在推特轉發《路透》新聞報導，同時直接標記總統的官方推特帳號，推文中闡述她個人對於台灣總統蔡英文的建議，葛來儀寫道：「蔡英文應該比以前的總統更嚴肅地對待中華人民共和國的軍事威脅，民主和自由不是免費的，必須予以捍衛」。

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葛來儀推特全文

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