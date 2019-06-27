韓稱當總統高雄辦公3天 他統整假表諷：唯一達成的承諾

2019-06-27 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜25日在國民黨總統初選國政願景發表會，重申未來若當選總統會在高雄辦公，還提出「一週至少三天高雄上班」，引網友熱議。對此，臉書「高雄好過日」統整高市府資料顯示，韓國瑜1至4月辦公日只有59天又6小時，換算一週不到3天半，諷刺韓國瑜不用選上總統就已達成這項諾言。

「高雄好過日」指出，翻找議會質詢期間，高雄市議員取得的資料發現，這是韓國瑜過去信口開河這麼多次以來，唯一達成的承諾。也就是說，韓國瑜雖然沒有選上總統，但是他當高雄市長，早就已經認真實踐「每週在高雄上班三天」的諾言！

「高雄好過日」說，根據市府統計，韓國瑜一月辦公日22天，請事假1天；二月辦公日11天2小時，假期去峇里島玩6天，喝酒開直播後請病假4小時，休假2小時，星馬公差5天；三月辦公日13天4小時，公假去台北1天，公差去中國6天4小時，事假1天；四月辦公日13天，公差去美國含休息調時差8天4小時，事假4小時。合計1至4月120天內，韓國瑜辦公日只有59天6小時，換算一週不到3天半。

「高雄好過日」諷刺地說，這是一位每年領著400多萬稅金，每年有1200多億預算可以規劃施政，但是卻自稱「對市政不太懂」、前朝「經驗沒有傳承」所以不會防治登革熱的市長。

粉專直言，韓國瑜週休3日半，月薪19萬外加14.4萬特支費，選舉補助款2677萬也剛入袋，沒想到最近又想跳槽換新工作領更多補助款，「這麼爽的工作，才是全台最高薪實習生吧」。

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